بين التهديد بالقتل والصدقات الجارية.. كيف تعيش أسرة نيرة بعد حكم الإعدام على قاتلها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاتزال قضية نيرة أشرف، التي عُرفت إعلاميًا بطالبة جامعة المنصورة، تشغل الرأي العام، رغم الحكم على القاتل بالإعلام شنقًا وتصديق مُفتي الجمهورية عليه، إلا أن الشارع المصري لايزال يتابع حتى تنفيذ الحكم، خاصة بعدما صرح مُحامي دفاع الجاني بأنه سيقدم النقض لتخفيف الحكم على الطالب محمد عادل، زميل الضحية والمتهم بقتلها مع سبق الإصرار والترصد.

شقيقة نيرة أشرف تستغيث بعد تهديدها بالقتل

وخلال الساعات القليلة الماضية، خرجت شروق أشرف غريب، شقيقة الطالبة نيرة أشرف، التي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام جامعتها بوضح النهار، بعدما نحرها زميلها محمد عادل، بوضح النهار، انتقامًا لحبه التي قابلته بالرفض.

ونشرت شروق، شقيقة نيرة أشرف، صورًا لشاب مسؤول عن صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «محمد عادل ضحية»، إذ أظهرت اللقطة المصورة الشاب في مقطع فيديو، وهو يشهر السكاكين بوجهها، مهددًا إياها بالقتل، لتلقى مصير شقيقتها.

وعلى الفور، خرجت شروق أشرف غريب، تستغيث باللقطات المصورة، خوفًا من ملاقاة مصير شقيقتها.

شقيقة نيرة أشرف تكشف تفاصيل تهديداتها

ولم تعد شروق، الأولى التي تعرضت لهذا النوع من التهديد، فخلال الفترة الأخيرة، كشفت هدير أشرف شقيقة الطالبة «نيرة»، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل مضايقاتها من قبل أحد الأشخاص، موضحة أنها في البداية فوجئت برسالة من شاب على «ماسنجر»، يسأل عن «نيرة»، وما تعرضت له، مشيرة إلى أنه فيما بعد قام بنشر صور لها وابن خالتها «محمود التراس»، في واقعة «التيشيرت الأصفر»، وهو ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة، لتحرير محضر ضده، غير أن إجازة عيد الأضحى جعلتهم يتأخرون لحين انتهاء الإجازة.

وأكدت شقيقة الطالبة نيرة أشرف، أن المتهم الذي يدعى «عمر أ.» تواصل معها هاتفيًا واعتذر عمّا حدث، وقال إنه كان سوء فهم منه، لذا تراجعت أسرة نيرة عن تحرير محضر ضده، ولكن بشكل مؤقت، لحين إثبات حسن نيته، وأكدت أن الأسرة تعتزم تحرير محاضر ضد الصفحات الأخرى التي تهاجمهم.

هدير أشرف تكشف عن الصدقات لشقيقتها

وعلى الجانب الآخر، وبالتوازي مع تهديدات «شروق» كشفت الشقيقة الأخيرة «هدير» عن تطوع البعض للتصدق على روح نيرة أشرف، بتوزيع اللحوم والفواكه، إذ نشرت رسالة من أحد الأشخاص المتطوعين، مدونة: «إحنا كل لما بنزعل من الظلم اللى بنتظلمه ييجى حد يطبطب على قلبنا ويجبر بخاطرنا هو ده العوض الجميل الفوري جزاك الله ألف خيرًا، أحمد وأي شخص تصدق لنيره أنتوا على راسنا وثوابكم عند الله كبير، اللهم أجعلهم في ميزان حسناتك وحسناتها حبيبتى يا نيرة».