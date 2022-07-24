الامارات | احتجاز ملكة جمال مكسيكية سابقة بتهمة السرقة !

شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز ملكة جمال مكسيكية سابقة بتهمة السرقة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة القبض على ملكة جمال مكسيكية سابقة وشريكها في أوروبا بزعم سرقة زجاجات من النبيذ تزيد قيمتها عن 1.6 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من ملاحقتهما من قبل الشرطة في أوروبا، وأمضت ملكة الجمال شهوراً في حالة فرار .

وألقت الشرطة القبض على ملكة الجمال السابقة بريسيلا لارا جيفارا وشريكها كونستانتين غابرييل دوميترو ، أثناء محاولتهم عبور حدود كرواتيا / الجبل الأسود، بتهمة عملية سرقة مخطط لها بعناية لأحد المطاعم الشهيرة في إسبانيا، منذ عدة أشهر، بحسب ما ذكر موقع vice.

ووفقا لما روته صحيفة "البايس" الإسبانية فإنه يُزعم أن جيفارا دخلت إلى فندق في مدينة كاسيريس بغرب إسبانيا في 27 أكتوبر الماضي باستخدام هوية مزيفة مرتدية باروكة شعر مستعار ونظارة شمسية، وتمكنت من تنفيذ عملية السرقة مع شريكها.

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