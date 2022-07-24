الامارات | وفاة أب سوري وابنه داخل بئر مياه بطريقة مأساوية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أب سوري وابنه داخل بئر مياه بطريقة مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم انتشال جثتي أب سوري وابنه من بئر ماء في منطقة خان شيخون السورية، صباح اليوم، بريف إدلب الجنوبي، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناقهما داخل البئر عقب سقوطهما فيها.

وقال محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا أثناء وجوده في مكان الحادثة إن الرجل وابنه توفيا اختناقا جراء سقوطهما في البئر خلال محاولتهما استعادة أمتعة بداخلها. مشيراً إلى أن البئر التي كانت فارغة من المياه عميقة ولها فوهة ضيقة الأمر الذي أدى إلى اختناقهما على الفور وفشل محاولة انقاذهما من قبل الزوجة والأولاد.

وبين المحافظ أنه تم الإيعاز للجهات المختصة باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة لبيان وكشف المزيد من التفاصيل والحيثيات عن هذه الحادثة.

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