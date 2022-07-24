بعد أنباء تدهور حالته الصحية.. تعرف على مرض هشام سليم: يصيب أهم جزء في الجسم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان هشام سليم، انتشرت بصورة واسعة على مدار الساعات القليلة الماضية، وآثارت حالة من الخوف والقلق بشأنه من قبل محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء الوطن العربي.

هشام سليم يعلن عن إصابته بالسرطان

وفي أعقاب مايو الماضي، أكد الفنان هشام سليم الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابته بسرطان الصدر، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتًا إلى أن حالته الصحية جيدة، وكان يقيم حينها في منطقة العين السخنة بالبحر الأحمر.

وقبلها كشفت مصدر مقرب من الفنان هشام سليم لـ«الوطن»، أنه أصيب بمرض السرطان بمنطقة الصدر في يناير من العام الماضي، لكنه كان يتكتم على نبأ إصابته، وطالب المقربين منه بعدم الإفصاح عن إصابته كي لا يزعج أحد.

معلومات عن مرض هشام سليم

ووفق ما كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، يُعرف سرطان الصدر بأنه سرطان الرئة، والذي يعد ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصًا لدى الرجال والنساء حول العالم، ويعد تدخين السجائر هو السبب الأول للإصابة به.

كما أنه يمكن أن يحدث سرطان الرئة أو الصدر أيضًا بسبب استخدام أنواع أخرى من التبغ، مثل الغليون أو السيجار، أو استنشاق الدخان السلبي، أو التعرض لمواد مثل الأسبستوس أو الرادون في المنزل أو العمل، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

أعراض سرطان الرئة «الصدر»

تختلف أعراض سرطان الرئة باختلاف الأشخاص، إذ يعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين، فيما يعاني آخرون من أعراض عامة تتمثل في عدم الشعور بالتحسن، وقد تشمل أعراض سرطان الرئة الآتي:

- السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.

- آلام في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- صفير.

- سعال الدم.

- الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

- فقدان الوزن بدون سبب معروف.

طبيب: الكشف المبكر يساعد في علاج سرطان الرئة

من جهته، أوضح الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام، خلال استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، أن سرطان الرئة هو مرض قاتل، لأنه يصيب أهم جزء في الجسم وهما الرئتين المسؤولين عن التنفس، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المريض.

ولفت أستاذ علاج الأورام، إلى أن حجز الزاوية في علاج سرطان الرئة هو الكشف المبكر، حتى يتم علاج المريض بصورة أفضل، متابعا: «الكشف المبكر سهل جدا، وده من خلال أشعة إكس، اللي بتبين حالة الرئة والغدد الليمفاوية، وهل في مياه على الرئة أو لا، ولو في حاجة موجودة من دي يبقى لازم نعمل أشعة مقطعية، ومنظار رئوي وبناخد عينة».