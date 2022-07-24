خبيرة تثير الجدل بعد تقديم إتيكيت أكل الزتونة: «مش بإيدينا طبعًا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بات تقديم فنون الإتيكيت، وخاصة إتيكيت تناول الطعام والمشروبات، سمة جديدة يتبعها العديد من الخبراء وخاصة المشاهير، اللاتي وجدن الأمر يحقق شهرة واسعة للرواد، ما بين التعلم ممن يُقدم من خلالهن أو حتى مقارنته بالواقع.

وخلال الأيام القليلة الأخيرة، تصدرت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية محركات البحث بسبب فيديوهات إتيكيت الأطعمة المختلفة، التي حققت رواجًا كبيرًا، إلا أن الأمر لم يتوقف حدها فقط.

إيمان عفيفي تقدم إتيكيت أكل الزتونة

وفي هذا الصدد، أثارت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر الشهيرة، إيمان عفيفي الجدل، مؤخرًا بعدما قدمت لمتابعيها مقطع فيديو حول فنون إتيكيت أكل الزيتون، الأمر الذي تسبب في جدل واسع بين الرواد، ما بين السخرية والانتقادات.

وقدمت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، الطريقة المثلى لتناول الزيتون، مُحذرة من الإمساك به باليد خلال العزومات والأماكن الرسمية، وإن الأمر قد يكون مقبولًا داخل المنزل ووسط الأسرة فقط.

الطريقة الأولى لـ إتيكيت أكل الزتونة

وجاءت الطريقة الأولى التي قدمتها إيمان عفيفي، من خلال استخدام الشوكة لتناول واحدة كاملة من الزيتون، ومن ثم الإمساك بورق المناديل للتخلص خلسة من البذور، دون ملاحظة أحد أمامك الأمر.

الطريقة الثانية لـ إتيكيت أكل الزتونة

بينما جاءت الطريقة الثانية، من خلال استخدام الشوكة والسكين للتقطيع، والتناول بالشوكة، مع استخدام ورق المناديل أيضًا للتخلص من البذور، دون أن يلاحظ من أمامك الأمر.