بعد واقعة طفل طنطا.. طبيب قلب يوضح خطورة شرب الماء المثلج في الحر

القاهرة - سمر حسين - صحة

واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة طنطا في محافظة الغربية، وذلك بعدما لقي طفل مصرعه بعد تناوله كوبا من الماء البارد «المثلج» من أحد المبردات المتواجدة في الشوارع، وذلك أثناء لهوه بدراجته الهوائية الصغيرة في الطقس شديد الحرارة، وهو ما أدى إلى تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، التي لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل وفاة طفل طنطا

ووفق ما كشفت التحريات، فإن مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، أفاد بورود بلاغ بوفاة طفل في العقد الأول من عمره، إذ جاء الأمر بشكل مفاجئ، وذلك أثناء لهوه بدراجته الهوائية، وتناوله للماء البارد.

وسرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل يدعى «سمير.م»، ومقيم في منطقة سيجر التابعة لحي أول طنطا، إذ أفادت التحريات أنه بعد أن انتهى من اللعب بدراجته الهوائية، ذهب لتناول الماء البارد لتغلبه على الطقس الحار، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة، تعرض الطفل للإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

طبيب يوضح تأثير الماء البارد على الجسم الساخن

وعلى هذا النحو، علق الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، وعميد معهد القلب السابق، على واقعة طفل طنطا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طارحا سؤالا جاء كالآتي: «هل تناول الماء المثلج في الجسم الساخن بسبب حرارة الصيف والرياضة أو المجهود البدني الزيادة، يؤدي إلي سكتة قلبية؟».

وأجاب جمال شعبان على التساؤل الذي طرحه، موضحا أن الماء البارد ينشط العصب الحائر، الذي يتسبب في إحداث بطء شديد في دقات القلب، وهو ما يؤدي إلي حدوث هبوط في الدورة الدموية وإغماء.

السبب الحقيقي خلف وفاة الطفل

ووضع استشاري أمراض القلب، احتمالين خلف وفاة طفل طنطا، الأول أنه غالبا كان يعاني من متلازمة اختلال كامل في كهرباء القلب، والتي تم تنشيطها، أما الاحتمال الثاني هو تعرضه لـ«شرقة» ما أدى إلى تسرب المياه إلى الرئتين.