سيدة ترغب في مطالبة والدها بـ«دهبها اللي خده من 30 سنة».. هل تعتبر عاقة؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الأمور المادية قد تخلق بعض الأزمات بين العديد من الأسر، خاصة عند محاولة الأبناء مطالبة آبائهم بحقوقهم المادية، فقد تحدث حالة من الحيرة نحو هل يجوز القيام بهذا الأمر أم لا، وعلى نحوه، توجهت سيدة بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «والدي أخذ ذهبي وباعه منذ ثلاثين عامًا، هل لو طلبته منه أكون عاقة، مع إن ظروف أبي صعبة، وأنا متزوجة وعندي أولاد وفي احتياج شديد لثمن الذهب، هل هذا عقوق وضغط على أبي؟».

الإفتاء توضح حكم استرداد الذهب من والد السائلة

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى، في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قائلا إنه لا عقوق في طلب الحقوق، فالحقوق ميراث ومال.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن سائر الحقوق ليس لها علاقة بعقوق الوالدين، متابعا: «مفيش عقوق وبالتالي فأنتِ لكي أن تطلبي حقك، ولكي أن تطلبي ما لكِ، وتطلبي الشيء الذي أعطيتيه لوالدك على سبيل أنه سلف أو على سبيل الأمانة وهذا لا عقوق فيه».

شروط طلب الذهب من الأب

ونصح محمود شلبي السيدة السائلة، بأنها يجب عليها مطالبة والدها بالسلفة بحسن خلق: «يعني مجيش في وسط الناس أقوله يا والدي عايزة الحاجة اللي أنا ادتهالك في يوم من الأيام، ولو أباها مش على يسر إنه يرد المبلغ ده دلوقتي، نمهله فرصة لحين يجمع الحاجة ويقدر يرده، فالإنسان لما يطلب حاجة يطلبها بأدب وحسن خلق مايطلبهاش على الملأ ويراعي حال من أمامه».