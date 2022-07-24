ماذا يحدث لجسمك عند التخلي عن وجبة الإفطار؟.. احذر النوبات القلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند التخلي عن وجبة الإفطار؟ سؤال قد يدور بذهنك مرارًا وتكرارًا حال اعتيادك على التخلي عن تلك الوجبة المتكاملة والهامة ببداية اليوم، ما يجعلك عُرضة للتحذيرات من تجنب الوجبة ببداية اليوم.

ماذا يحدث لجسمك عند التخلي عن وجبة الإفطار؟

حذرت دراسات مختلفة عن جمعية القلب الأمريكية، من التخلي عن وجبة الإفطار، مؤكدة أنها من الوجبات الهامة التي تحتوي على معادن وفيتامينات يحتاجها الجسم فس بداية اليوم، وتجنبها قد يصيبك ببعض الأمراض المتعلقة بالضغط، وأمراض القلب والكوليسترول، فضلًا عن تأثيرها على توازن الجسم.

وأشارت الدراسات في جامعة هوهنهايم الألمانية إلا أن تجنب وجبة الإفطار قد يزيد من معدل وزن الجسم، ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.

وجبة الإفطار مفيدة لمرضى السكر والضغط

وفي هذا الصدد، أجابت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ «هُن» على السؤال، محذرة من تجنب تلك الوجبة، لأنها تساعد على حماية الجسم من أمراض ضغط الدم، فضلًا عن المحافظة على توازن مستوى الكلوكوز، للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار الساعة 7 صباحا وذلك لأن الكورتيزون يكون في أعلى معدلاته، ما يفيد مرضى السكر والضغط ومرضى الغدة الدرقية.

التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من خطر النوبات القلبية

تطرقت من قبل دراسة أجريت في جامعة باولو البرازيلية، للإجابة على هذا السؤال، مؤكدة أن الامتناع عن تناول وجبة الإفطار قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فضلا عن انتشار الأمراض الخطيرة بين 58% ممن لا يتناولون وجبة الإفطار.