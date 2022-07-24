«حبات اللؤلؤ».. مبادرة «دينا» لدعم أمهات التوحد ونشر الوعي

القاهرة - سمر حسين - ماما

آلام كثيرة ومعاناة تلاحق أمهات الأطفال ذوي القدرات الخاصة وخصوصا أطفال التوحد ولكن لأن من المحنة تأتي المنحة، قررت سيدة ثلاثينية أن تطلق مبادرة لدعم أمهات التوحد لنشر الوعي بينهن بعدما جربت هذه المعاناة مع طفلها الذي كان يعاني من مرض التوحد.

«حبات اللؤلؤ»، هكذا جاء شعار المبادرة التي أطلقتها «دينا محمد» صاحبة الـ33 عاما منذ 4 شهور بعدما تعرضت لمعاناة كثيرة أثناء التعامل مع طفلها الذي كان يعاني من التوحد وأرادت أن تساعد بقية الأمهات التي تعاني من نفس المشكلة: «أنا في الأول لما عرفت أن ابني مصاب توحد وكنت وقتها طبعا متلخبطة ومشتتة جدا وكنت على أمل العلاج وأنه يبقى زي الأطفال الطبيعيين اللي في سنه».

الصعوبات التي واجهت «دينا» أثناء التعامل مع طفلها

صعوبات كثيرة واجهتها صاحبة الـ33 عاما عندما اكتشفت إصابة ابنها بمرض التوحد وكان يبلغ من العمر عامين: «لما لاحظت أنه مش زي الأطفال في سنه ومش بيتكلم وعنده فرط في الحركة والسلوكيات كانت مختلفة تماما فرحت للدكتور وعرفت أني عنده توحد طبعا كان مفاجأة»، لافتة إلى أنها تعرضت للتنمر من قبل الكثيرين: «تعرضت للتنمر من الناس اللي مش فاهمين سلوكياته وشايفينه أني طفل شقي وأني مهملة وبعدين بدأت اشتغل معاه أنا بنفسي وعلمته حاجات كتير وعلمته الكلمات».

الهدف من المبادرة

منذ ذلك الوقت قررت «دينا» أن تساعد بقية الأمهات التي تعاني من نفس المشكلة التي تعرضت لها، إذ أطلقت المبادرة لنشر الوعي بينهم وكيفية التعامل مع أطفالهم، كما أنها قامت بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» حيث تقوم من خلالها بنشر فيديوهات لكيفية التعامل مع الأطفال: «بعمل فيديوهات وبحكي فيها عن المشكلات التي قابلتني مع ابني، لأن ناس كتير مش عارفين يتعاملوا مع أطفالهم».