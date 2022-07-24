صرخة مجهولة في وجه سيدة أمريكا الأولى: زوجك بايدن أسوأ رئيس على الإطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واجهت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، موقفا خلال زيارتها لـ«نيو هافن»، بولاية «كونيتيكت» الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، في رحلة تسلط الضوء على برامج التعليم الصيفي.

زيارة «كونيتيكت» جزء من جولة جيل بايدن لثلاث ولايات

وقامت جيل بايدن بزيارة «كونيتيكت» كجزء من جولة لثلاث ولايات أمريكية تركز على التعلم الصيفي.

وصرخ رجل في جيل بايدن، أثناء خروجها من السيارة: «إن زوجك الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أسوأ رئيس شهدت البلاد على الإطلاق»، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

السيدة الأمريكية الأولى تلتقي بحاكم «كونيتيكت»

بدورها، ردت جيل بايدن، بالتلويح قائلة: «شكراً لك.. شكراً لك على دعمك.. شكراً لك»، فيما صرخ الشخص، غاضبا «أنت مدين لنا بأموال الغاز! أنت مدين لنا بأموال الغاز! أنت مدين لنا بأموال الغاز!»

وفي«نيو هافن»، التقت السيدة الأمريكية الأولى، بحاكم «كونيتيكت»، الديمقراطي نيد لامونت، ووزيرالتعليم ميجيل كاردونا.

وأمس السبت، بلغ متوسط ​​السعر الوطني لـ البنزين 4.38 دولار للجالون.

وفي 8 مايو الماضي، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن جيل بايدن، قامت بزيارة غير علنية إلى مدينة «أوزهورود» الواقعة أقصى جنوب غربي أوكرانيا، والتقت سيدة أمريكا الأولى، في مدرسة تحولت الآن إلى مسكن مؤقت للنازحين مع نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا.