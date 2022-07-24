رجل يرغب في الزواج من ابنة عمة زوجته.. دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

علاقات الزواج داخل العائلة الواحدة قد تُحدث بعض حالات الحيرة والتساؤلات بين أصحابها، وذلك بشأن مدى صحة وقوعها، وبناء عليه، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هناك رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته، ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟».

الإفتاء توضح حكم زواج الرجل من المرأتين

أوضح أحد أمناء الفتوى، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه جائز شرعا الجمع بين المرأة وابنة عمتها، وكذلك بين المرأة وبنت خالها، وذلك لعدم وجود أي سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل، من التي ذكرت في كتاب الله العزيز، أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع أمين الفتوى أن الجمع بين المرأتين في هذه الحالة جائز، وذلك لأن الجمع الذي لا يحل هو الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى، بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المَحْرَم.

واختتم أمين الفتوى الجواب، بأنه بناء على السؤال، فإنه يحل للسائل الزواج من ابنة خالته على بنت خاله، وكذلك الجمع بينهما، لأن واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى.

ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟

وفي مسألة أخرى، أوضح الدكتور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه يحرم شرعا الجمع بين السيدة وخالة والدتها في الزواج، وذلك لعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا يشمل الخالة أو العمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية.