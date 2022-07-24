قرار جنوني لعروسين باصطحاب «حصان» في حفل الزفاف وشهر العسل.. غيروا كل حاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتعلق العديد من الأشخاص ببعض الأمور التي قد تصل إلى حد الجنون في بعض الأحيان، وهو ما قام به مؤخرا، رجل في حفل زفافه بعدما قرر اصطحاب الجواد المفضل له أمام الحضور، بل ووصل الأمر أيضا إلى شهر العسل.

تفاصيل اصطحاب العريس لحصانه

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن العريس البريطاني الذي يدعى بول بويلز، صاحب الـ47 عاما، قام بعقد ترتيبات سرية كي يتمكن من اصطحاب حصانه الذي هُوس به عشقا، في حفل زفاف على عروسه التي تدعى «كاي» البالغة من العمر 48 عاما.

ووفق ما كشفت التقارير أن العريس «بول»، رتب سرا لسير فرسه في ممر زواجه أمام الحضور، كما أنه جعل عروسه تُزف على ظهره، وهو ما أثار إعجاب الحضور.

اصطحاب الحصان في شهر العسل

إلى هذا الحد تبدو الأمور طبيعية حتى قرر العريس اصطحاب حصانه الذي أسماه «إريك» معه وزوجته في شهر العسل، الذي من المقرر أن تستمر مدته على مدار 11 يوما، حيث قال الزوج الأربعيني: «مرت ستة أشهر قبل الزفاف وكونت علاقة قوية مع إريك وأحببته بشدة، وشعرت بأنني أريده معي في حفل الزفاف الخاص بي».

تغيير خطط شهر العسل بسبب الحصان

كما كشف الزوج البريطاني عن تغيير خطط شهر العسل الخاص به وزوجته، فبدلا من سفرهما إلى العاصمة الإيطالية روما، قررا الاحتفال في مدينة ويلز ببلادهما، وذلك كي يتمكنا من اصطحاب الحصان «إريك» معهما، معلقين أنهما يشعران بالسعادة البالغة تجاه هذا القرار.