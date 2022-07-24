أطبخ إيه بكره؟ جدول لأكلات مختلفة لمدة شهر كامل.. «دليلك لأحلى العزومات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«مصروف الشهر مش مكفي يا ترى هطبخ أيه بكره وأي جدول الأكلات اللي تناسب شهر كامل؟» تلك الأسئلة التي تراود الكثير من النساء في بداية كل شهر خاصة أصحاب الطبقة الوسطى وما دونها بسبب زيادة الأسعار، لذلك يقدم مطبخ «هن» جدول الأكلات الاقتصادي لشهر كامل وفقا للشيف نجلاء الشرشابي وفاطمة أبو حاتي.

أطبخ إيه بكره؟ جدول لأكلات مختلفة لمدة شهر كامل

بداية جدول الأكلات المختلفة لمدة شهر كامل يمكن أن تكون وجبات اقتصادية على قد الإيد حتى لا يتم إهدار الكثير من المواد الغذائية الموجودة وبالتالي يأتي باقي الشهر بدون وجبات، والجدول يمكن تقسيمة إلى نصفين كالآتي:

نصف الشهر الأول من جدول وجبات لأكلات مختلفة لمدة شهر كامل:

اليوم الأول

أرز بالشعرية

طاجن بسلة باللحمة أو بدون لحمة

سلطة

مخلل

اليوم الثاني

حواوشي

سلطة

مخلل

اليوم الثالث

مكرونة

بطاطس محمرة

سلطة

اليوم الرابع

أرز أبيض

سمك مشوي

سلطة خضراء

اليوم الخامس

كشري مصري

مخلل

اليوم السادس

مسقعة

خبز بلدي

طاجن بطاطس باللحمة

أرز بالشعرية

اليوم السابع

محشي ورق عنب

فراخ محمرة

سلطة كول سلو

اليوم الثامن

كفتة دجاج

كبدو وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم التاسع

كفتة أرز

أرز بشعرية

سلطة طماطم

اليوم العاشر

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الحادي عشر

كفتة جمبري

سمك بانية

أرز

سلطة طحينة

اليوم الثاني عشر

جلاش باللحمة

حمام محشي

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

سلطات

اليوم الـ13

طاجن سمك سنجاري

أرز بالخلطة

سلطة

وللتحلية يمكن تحضير كوكتيل فواكه في المساء

اليوم الـ14

محشي كرنب

محشي ورق عنب

محشي فلفل

محشي بصل

شوربة

سلطة زبادي بالخيار

اليوم الـ15

أرز بالبسلة والجزر

بانيه الدجاج

بطاطس محمرة

النصف الثاني من جدول أكلات مختلفة لمدة شهر كامل

بعد تقسيم الشهر إلى جزأين والتنوع في جدول أكلات مختلفة لمدة شهر كامل ما بين الأكلات الاقتصادية والأكلات الأخرى الغالية الثمن بعض الشيء، يمكن إكمال الجدول بالأكلات التالية:

اليوم الأول

كشري إسكندراني

بيض مسلوق

سلطة

مخلل

اليوم الثاني

مكرونة اسباجتي

صلصة الباربكيو أو صلصة عادية

بطاطس محمرة

سلطة

اليوم الثالث

مقلوبة اللحم والباذنجان

بطاطس مهروسة باللبن والبيض

اليوم الرابع

شيش طاووق

جلاش بالجبن والزيتون

اليوم الخامس

بطاطس محشية لحم مفروم

أرز أبيض

تاكو اللحم المكسيكي

اليوم السادس

أرانب

ملوخية

أرز

بتنجان

شوربة خضار

كشك

اليوم السابع

قرنبيط بالبشاميل

بطاطس

مخلل

اليوم الثامن

طاجن جمبري بالخلطة الإسكندراني

شوربة سي فود بالكريمة

كابوريا بالخلطة

سمك مكرونة

أرز بني صيادية

اليوم التاسع

بصارة

مخلل

اليوم العاشر

محشي باذنجان

فراخ بانيه

أو فراخ مشوية

سلطة

اليوم الـ11

جلاش باللحمة

حمام محشي

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

سلطات

اليوم الـ12

بيتزا سوبريم

مخلل

سلطة بطاطس

جبنة قديمة

اليوم الـ13

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الـ14

كفتة دجاج

كبدو وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم الـ15

صنية مسقعة اللحم المفروم والبشاميل

جبنة قريش

باذنجان متبل

بطاطس محمرة

خبز

مخلل