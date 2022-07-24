طريقة عمل المشبك في المنزل.. مواصفات بسيطة وسهلة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المشبك من الحلويات التي عليها إقبال شديد والأكثر شهرة في بعض المحافظات المصرية؛ منها دمياط، كما أنه من الحلويات التي يحبها الصغار ضمن مجموعة متنوعة من الحلوى المُشكلة مثل أصابع زينب وغيرها، ويتميز المشبك بأشكاله الدائرية والكثير من العسل فوقه، لذلك في السطور التالية يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل المشبك في المنزل بطريقة سهلة على خطى الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل المشبك في المنزل

طريقة عمل المشبك بطريقة سهلة تعتمد على مقادير بسيطة كالآتي:

5 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقتان كبيرتان من زيت عباد الشمس

نصف ملعقة صغيرة خميرة

ماء دافئ

زيت

شربات المشبك

2 كوب سكر

كوب ماء

4 ملاعق كبيرة ماء ورد

نصف ليمونة

لون طعام برتقال

طريقة التحضير

وعن طريقة عمل المشبك فى المنزل بطريقة سهلة، اخلطي الزيت والدقيق والخميرة والنشا.

وفي الخطوة التالية، أضيفي الماء تدريجيا واخلطي حتى تحصلي على قوام بين السميك والسائل ثم اتركيها تخمر قليلا إذا اردتيه سميكا أو لا تتركيه إذا أردتيه هشا.

وأخيرا ضعي حلق دائري الشكل في طاسة على النار بها زيت قلي ثم استخدمي القمع لتصنعي شكل المشبك داخل الحلق.

اقلبيها على الوجه الآخر وضعيها سريعا في شربات جاهز ملون بلون الطعام البرتقالي وقدميها.

طريقة تحضير الشربات

بعد معرفة طريقة عمل المشبك في المنزل بطريقة سهلة، نستعرض طريقة عمل الشربات وذلك من خلال الآتي:

ضعي السكر والماء على النار حتى يغلي ثم ضيفي الليمون وماء الورد ويمكنك إضافة لون حسب الرغبة.

وصفة أخرى في طريقة عمل المشبك في المنزل بطريقة سهلة:

كوبان دقيق

ملعقتان كبيرتان نشا

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة خميرة

ماء تدريجيًا حسبما يحتاج العجين

طريقة تحضير المشبك

ضعي الدقيق مع النشا، ثم ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفيها للدقيق والنشا واعجني مع إضافة الماء تدريجيًا حتى يصبح سمك العجين أشبه بسلطة الطحينة أو الزبادي.

قلبي بمضرب بيض حتى لا يتكتل الدقيق سواء المضرب اليدوي أو الكهربائي واتركيها لنصف ساعة أو أكثر حتى تتخمر وضعي الوعاء داخل كيس ثم سخني زيت في طاسة صغيرة بحيث يكون قطرها هو قطر القرص.

ضعي العجين في كيس كريمة التزيين بوجه غير سميك أو في كيس سميك مع قطع طرفه، وبعد أن يصل الزيت للحرارة المطلوبة يبدأ القلي.

اضغطي على الكيس ليخرج العجين في صورة خيط متوسط السمك أو رفيع وابدأي شكلي القرص على قاعدة الطاسة بشكل عشوائي كما في قرص المشبك الجاهز.

بعد تحميره اقلبيه على الجهة الثانية بحذر شديد حتى لا يتفتت وبعدها أخرجيه على مناديل مطبخ ورقية، وبعدما يبرد، صبي عليه الشربات وقدميه.