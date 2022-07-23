بعد حادث ممرضة قنا.. كيف تسبب صبغة الشعر الموت؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

واقعة مؤسفة أقدمت عليها ممرضة شابة، 19 عاما، داخل أحد المراكز الطبية الخاصة في مدينة قنا بعد محاولتها إنهاء حياتها بتناول صبغة شعر سامة، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام في حالة حرجة، بعد إنقاذها عن طريق عدد من زملائها عقب إصابتها بحالة إغماء وصلت حد الغيبوبة.

كيف تسبب صبغة الشعر الموت؟

وأوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، لـ«هُن» كيف يمكن لصبغة الشعر أن تتسبب في الموت؟

وقال الناظر، إن صبغة الشعر تحتوي على مواد كيميائية؛ أبرزها مادة الأمونيا، وهي المسؤولة عن تغيير لون الشعر الطبيعي، مؤكدًا أن لها آثار سلبية على الجلد مثل الالتهابات والحساسية الشديدة، وربما قد يصل الأمر إلى تورم العين، لذا يعتبر تناول صبغة الشعر مميتا لدخولها الجسم بصفة مباشرة.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن تناول صبغة الشعر خطر جدًا لأنه يعادل تناول المادة الكاوية الحارقة التي تُسبب تسمما شديدا بالجسم، وبالتالي النزيف الداخلي الشديد الذي ينتهي بالموت.

وشدد الناظر على ضرورة الانتباه لخطر هذه المواد، إذ أن آثارها تظهر ما بين نصف ساعة إلى ساعة، ويمكن أيضًا إسعافها بشكل سريع من خلال مراكز السموم.

تفاصيل واقعة ممرضة قنا

يذكر أن اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بورود إشارة بإصابة ممرضة بحالة إغماء؛ إثر تناولها صبغة شعر داخل مركز طبي خاص بمدينة قنا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وكلفت مباحث قسم شرطة قنا بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.