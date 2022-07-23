هذا ما يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المانجو.. أمراض صادمة لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المانجو، سؤال قد يدور في ذهنك خاصة إذا كنت من مُحبي فاكهة الموسم «المانجو»، التي يفضلها الكثيرون وخاصة الأطفال؛ فهي واحدة من الفواكة الغنية التي يمكن استخدامها في تحضير العصائر والحشو والحلويات بخلاف تناولها.

هذا ما يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المانجو

ومع ذروة فصل الصيف، يبدأ الكثيرون في تناول فاكهة المانجو بشكل مُفرط دون النظر لمشاكلها الصحية الكثيرة، خاصة أنها من الفواكة الغنية بالأملاح.

ومن جانبه، رد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، سؤال بشأن مشاكل قد تحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المانجو، فعلى الرغم من فوائدها العديدة بسبب احتوائها على الفيتامينات والمعادن المختلفة، إلا أن الإفراط فيها قد يُسبب مشكلات كبيرة تضر بصحة الكثيرين.

وأكد خلال حديثه لـ«هن»، أن الإكثار من تناول المانجو على المدى القريب قد يسبب على الفور مشكلات صحية في القاولون، وخلل في الجهاز الهضمي، فضلًا عن الشعور بالمغص.

وعن أضرار الإكثار من تناول المانجو، أضاف: «للأسف فاكهة المانجا مليانة أملاح كتيرة بتأذي وظائف الكلى كلها، غير أنها من الفواكه اللي بتسبب خلل في المعادن بسبب الإكثار من معدن الأملاح الموجود فيها».

نصائح لمرضى الحساسية بعدم تناول المانجو

واستطرد استشاري الصحة العلاجية: «المانجو بتعمل اضطرابات في النوم، وتقلصات عضلية، والإفراط فيها كمان بيسبب شعور بحرقان في البول، وجفاف الريق».

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين، أصحاب أمراض الحساسية، ومن يعانون من الأملاح، بعدم تناول المانجو.