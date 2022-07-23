تطورات صادمة في وفاة سميرة عزت بالأسانسير.. «كانت شغالة على اكتشاف هيفيد البشرية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قصة الدكتورة سميرة عزت، أستاذ الصحة العامة، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، التي فارقت الحياة بسبب عُطل داخل مصعد كهربائي، متصدرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات الرثاء لا تتوقف من ذويها وأصدقائها، وكل من صادفه التعامل معها، فرحلت وتركت سيرتها الحسنة ومواقفها الجيدة مع الجميع.

تطورات صادمة في وفاة سميرة عزت

وكشف أحد المقربين من الطبيبة سميرة عزت، عبر حسابه على الفيس بوك، عن آخر ما كانت تقوم الفقيدة قبل رحيلها، وهو اكتشاف علمي كبير ومتقدم لمشروع «الجينوم البشري المرجعي للمصريين».

ما هو مشروع «الجينوم البشري المرجعي للمصريين»؟

ومشروع «الجينوم البشري المرجعي للمصريين»، هو بحث فائق التطور يساهم في معرفة المحددات الجينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، وتحديد خريطة للتتابع الجيني لعلاج الأمراض المستعصية بتكلفة منخفضة.

ودون رواد السوشيال ميديا تعليقا على البوست: «المشروع غير مسبوق، ولا يوجد له مثيل على مستوى العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفاة الطبيبة سميرة عزت

ولفظت الدكتورة سمية عزت أنفاسها الأخيرة، بعدما قررت استخدام المصعد الكهربائي، الذي أقنعها عامل الصيانة بسلامته، إلا أن تحرك الكابينه خلال صعود المصعد أودى بحياتها على الفور.

من هي الدكتورة سميرة عزت؟

- أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.

- مدير عام لأحد مراكز التحاليل الطبية.

- مستشار البحث العلمي بأحد مستشفيات الأورام.

- رئيس قسم الصحة العامة بالمعهد القومي للكبد سابقًا.

- وكيل معهد الكبد القومي سابقًا.

- مؤسس ورئيس البحث العلمي بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان.

- حاصلة على جائزة الدولة للبحث العلمي.