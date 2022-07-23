شاكيرا تتحمل تكلفة سفر بيكيه إلى أمريكا رغم انفصالهما.. وطفلاها كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على الرغم من صاعقة خبر انفصال الفنانة الكولومبية شاكيرا، وبيكيه، التي هزت متابعيهما حول العالم، بعدما عاشا قصة حب طويلة لسنوات ليست بالقليلة، عادت الفنانة الكولومبية تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، عقب تسريب اتفاقها الأخير مع لاعب الكرة الإسباني بيكيه، وذلك بشأن حضانة طفليهما ميلان وساشا.

شاكيرا تتمسك بأطفالها من بيكيه

وأعربت الفنانة الكولومبية شاكيرا، عن رغبتها في العيش رفقة طفليها بشكل دائم في مدينة ميامي الأمريكية، بينما لا يريد بيكيه إبعادهما عن موطنهما إسبانيا، وفقًا لما ذكرته الصحف الإسبانية.

اجتماع طارئ بين شاكيرا وبيكيه

ووفقًا لما جاء ببرنامج المنوعات «Chisme No Like» فإن شاكيرا تنتظر بالفعل اجتماعًا طارئا مع بيكيه، وذلك لحل مشكلة الحضانة بشكل قاطع، إذ من المقرر أن تقدم شاكيرا عرضا للأخير يتيح إمكانية زيارة بيكيه لأطفاله في أمريكا متى شاء، والبقاء في المنزل ذاته، كما أنها تتحمل مصروفات ميلان وساشا بالكامل، بالإضافة إلى دفع ثمن خمسة تذاكر من الدرجة الأولى سنويًا لبيكيه من أجل زيارتهما.

وفي هذا السياق، ذكرت سابقًا نيديا ريبول والدة الفنانة الكولومبية لوسائل الإعلام، أنها تتمنى أن تتصالح ابنتها مع لاعب المنتخب الإسباني.

شكيرا تسافر مع أطفالها

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، أكدت أن النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، سافرت بالفعل مع طفليها إلى كاليفورنيا لقضاء إجازة هناك رغم معارضة والدهما جيرارد بيكيه لذلك.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في ميامي ضمن المعسكر الإعدادي لفريقه.