خبيرة إتيكيت: «مش من اللائق أطلب شوكة وسكينة في مكان شعبي».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، عن أنه من الطبيعي أن يكون الإنسان مُلما بكل قواعد فن السفرة، بحيث إذا تعرض لأي موقف يستطيع التعامل معه: «لو أنا في مطعم 7 ستارز لازم أتعامل بكل الأدوات المحطوطة قصادي».

لا يجب وضع قواعد فن السفرة كقاعدة أساسية

وأضافت «صلاح»، خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، وتقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وسلمى عادل، أنه لا يجب وضع قواعد فن السفرة كقاعدة أساسية عند تناول الطعام في الأماكن المختلفة أو المجتمعات الأخرى.

وتابعت: «لو أنا في مكان شعبي أو بسيط أو ناس بيميلوا للبساطة أوي لازم أتعامل على الوضع الموجود مش من الإتيكيت أطلب شوكة وسكينة في الموقف ده لأنه يعتبر نوع من التعالي على أهل المكان».

طريقة تناول الساندوتش والتوست

وأوضحت أنه يجب أن يعرف كل شخص قواعد وأساليب الإتيكيت خارج المنزل ليس فقط في تناول الأطعمة، ولكن في كيفية التعامل والتحدث والجلوس والوقوف، متابعة: «لو إحنا داخل البيت مش بنبقى مقيدين بقواعد الإتيكيت».

وعن طريقة تناول السنادوتش أو التوست بشكل صحيح، قالت إنه يفضل تناوله من الجانب وليس من المنتصف.

ولفتت إلى أنه يجب اتباع قواعد الإتيكيت وفقا للعادات والتقاليد الخاصة بكل دولة، متابعة: «في مصر بشوف مينفعش آكل الأرز بإيدي لكن بالشوكة والسكينة، لكن لو روحت دولة بياكلوا كده لازم أتعامل بناء على تقاليدهم وعادتهم».