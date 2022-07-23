هادية غالب تكشف سر تصميمها لـ«البوركيني»: صاحبتي تعرضت لموقف محرج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ضجة كبيرة أثارتها البلوجر هادية غالب على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الإقبال الواسع الذي شهدته ماركتها الخاصة بملابس البحر للفتيات والسيدات سواء من المحجبات أو غيرهن، وهو ما كشفت عن تفاصيله خلال ظهورها الإعلامي الأخير، حيث أوضحت سبب تفكيرها في طرح هذه الماركة المميزة خاصة بعالم «البوركيني».

وخلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج «هي وبس»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة»، كشفت البلوجر هادية غالب، عن أن سبب تفكيرها في طرح تلك التصميمات المميزة من «البوركيني»، هو تعرض إحدى صديقاتها لموقف محرج قبل أعوام خلال تواجدهما داخل أماكن السباحة الخاصة.

وقالت «هادية»: «الفكرة دي جاتلي يمكن داخلة على سنتين دلوقتي عشان واحدة صاحبتي كنا أنا وهي داخلين مكان، كانت محجبة واتمنعت من الدخول فطبعا يومنا باظ، وأنا بالنسبة لي مش فاهمة يعني إيه؟ دي حرية شخصية، فقولت في مخي لو أنا طلعت الموضوع ده موضة إيه اللي هيحصل؟».

هادية غالب تعلق على سخرية البعض منها

وتابعت هادية غالب حديثها معلقة على اتهامات بعض الأشخاص لها بالغباء، قائلة: «هل أنا في إمكاني أطلعه موضة؟ أه أنا في إمكاني أطلعه موضة، لأن أنا درست وبقالي 7 سنين في الشغلانة وعارفة إزاي ألعب على السيكولوجي بتاعت الناس وأقنع اللي قدامي، وبيقولوا عليا غبية».

أسعار مايوهات هادية غالب

وقبل أشهر قليلة، طرحت البلوجر هادية غالب، علامة تجارية لملابس البحر حملت اسمها، حيث جاءت التصميمات بألوان زاهية ومميزة، إذ تمثل تصميم المايوه في «توب» السباحة الذي يتناسب مع الجزء العلوي من الجسم تمامًا، إلى جانب وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة، ويُصمم بالشكل الذي تريديه، مع «سكيرت» قصيرة، و«ليجنز» للجزء السفلي، وذلك بسعر يصل إلى 3,574 جنيه، كما تتنوع ألوانه بين الأزرق والأخضر النايلون.