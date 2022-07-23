استخدامات دبس الرمان في المطبخ.. «مش هتستغنى عنه بعد كدا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر دبس الرمان من الأطعمة المفيدة للجسم حيث تتعدد فوائده الصحية والتجميلية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وعلى الرغم من تعدد فوائدة إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون عنها شيئا، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي الاستخدامات المتعددة لـ دبس الرمان في المطبخ وفقا لموقع ويب طب.

استخدامات دبس الرمان

ومن أبرز استخدامات دبس الرمان في المطبخ ما يلي:

يضاف دبس الرمان إلى أنواع اللحوم المختلفة الحمراء والبيضاء، حيث يضيف طعما مميزا للحوم خاصة عند شويها.

يضاف إلى السلطات كبديل لليمون أو الخل أو يمزج مع زيت الزيتون ويُضاف إلى الخضروات المشوية، ما يعطي طعما مميزا ومختلفا.

يخفف بالماء المثلج، ويتم شربه كنوع من العصائر، كما يمكن تخفيفه بالشاي المثلج أيضا، ومن استخدامات دبس الرمان في المطبخ التي لا تعرفينها أنه يُضاف إلى الحمص المطحون كبديل عن الليمون، كما يدخل في تحضير العديد من الأطباق، مثل: اليخنة، والمحاشي، والبامية، والكفتة.

استخدامات أخرى لـ دبس الرمان في المطبخ

يضاف دبس الرمان إلى السلطة للحصول على حلاوة رائعة، وعادة ما يضاف إلى السلطات عندما تكون مقرمشة جدًا، ويجب إضافته بشكل متحفظ كما هو الحال مع معظم الأشياء حيث يمكنك دائمًا إضافة المزيد ولكن إزالتها أصعب من المكونات التي تضاف إلى السلطة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، وملح البحر، كما يمكنك أيضًا إضافة الخل أو الثوم المهروس أو البهارات الأخرى.

يضاف دبس الرمان إلى خضروات محمصة، من خلال خلط الجزر في زيت الزيتون ودبس الرمان والملح قبل تحميصه، وإضافة الخضروات الأخرى تكون جميلة وذات طعم مميز

ومن استخدامات دبس الرمان في الحلويات، أنه يمكنك رشه على الزبادي اليوناني أو الآيس كريم أو بافلوفا أو كعكة الجبنة أو فوق الكعك لتحقيق التوازن بين الحلاوة.

القيمة الغذائية لـ دبس الرمان

بعد معرفة استخدامات دبس الرمان المختلفة في المطبخ يمكن التطرق إلى الفوائد الصحية الناتجة من قيمته الغذائية، حيث يحتوي دبس الرمان على الآتي:

الفيتامينات مثل: فيتامين ج، وفيتامين ب 1، وفيتامين ب 5.

المعادن الصحية مثل: الكالسيوم، والحديد.

كما يعد دبس الرمان غنيا بالألياف الغذائية، وفقيرا بالسعرات الحرارية، لذلك فهو مفيد لمتبعي الأنظمة الغذائية أو الدايت.