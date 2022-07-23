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الامارات | شاهد.. ‏مزارع ينتج يقطينة ضخمة في إحدى مزارع شقراء بالسعودية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن أحد المزارعين من إنتاج يقطينة ضخمة الحجم في إحدى مزارع محافظة شقراء، إحدى محافظات منطقة الرياض في المملكة العربية .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة حصاد اليقطينة بعد نضوجها حيث تمكن أحد الأشخاص من حملها بصعوبة وعلى عدة مراحل.

يذكر أن أثقل يقطينة سُجلت على الإطلاق قد بلغ وزنها 1190.5 كيلوغرام، وزرعها ماثياس ويليمينز من بلجيكا في عام 2016 ، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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