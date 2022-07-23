فيديو مؤثر للقاء الإعلامية أحلام العجارمة بطفلها بعد اختطافه 20 يوما: «كان نفسي يكون كابوس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من التعاطف الشديد شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء الوطن العربي مع الإعلامية أحلام العجارمة، وذلك بعدما وثقت لحظة احتضانها لطفلها عقب لقائهما على الحدود السورية التركية.

وخلال الفيديو الذي نشرته الإعلامية أحلام العجارمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت وهي تحتضن طفلها الصغير بشدة، بعدما التقته على معبر باب السلامة الذي يقع على الحدود السورية التركية، وذلك بعدما استعادته مرة أخرى عقب اختطافه على يد عصابة لتهريب البشر.

تفاصيل منشور الإعلامية أحلام العجارمة

وكشفت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة تفاصيل عملية خطف طفلها على يد عصابة لتهريب البشر، قائلة: «عشرين يوم كانوا أصعب أيام حياتي، اتخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين، عشرين يوم بدون نوم ولا أكل كنت أتمنى يكون كابوس وأصحى منه حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

إعادة نجل أحلام العجارمة بعد أسابيع من اختطافه

وتابعت الإعلامية الأردنية حديثها خلال منشور لها عبر إنستجرام، أنها استعادت طفلها «الوليد» مرة أخرى بعد مرور 3 أسابيع، قائلة: «لا أستطيع أن أصف لكم وضعي النفسي كأم والشعور الذي عانيته خلال هذه الأسابيع، لكنني أردت مشاركتكم المحنة الصعبة التي قدّرها الله لي من أجل حماية أطفالكم مما تعرّض له الوليد».

وواصلت الإعلامية أحلام العجارمة: «قبل 3 أسابيع فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت، ونتيجة للجهود التركية في الداخل والشمال السوري، استطعنا التعرّف على هوية الخاطفين والوصول إليهم، ثم معرفة الجهة التي نُقل إليها الوليد من قبل الخاطفين، وبفضل الله وجهود السلطات التركية والسفارة الأردنية استعدت وبحمد الله الوليد».