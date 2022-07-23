فيديوهات من فرح بنت شقيق عادل إمام.. ظهور خاص للأسرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول واسع شهدته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، لبعض اللقطات ومقاطع الفيديو الخاصة بحفل زفاف فرح عصام إمام، ابنة شقيق الزعيم عادل إمام الذي أقيم ليلة أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى الشهيرة بالقاهرة.

تفاصيل إطلالة فرح عصام إمام

وخلال الحفل، ظهرت فرح ابنة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، بفستان زفاف مميزًا من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي جاء «كت» ومنفوشًا من أسفل وحمل تطريزًا بسيطًا ومميزا، مع طرحة زفاف طويلة حملت التطريز ذاته أيضًا، فيما اعتمدت العروس على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نشر مصمم الأزياء هاني البحيري، مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالحفل، التي ظهر خلالها نخبة من الفنانين والفنانات من بينهم يسرا، وفيفي عبده، التي تفاعلت بالرقص على الأغنيات المختلفة بصحبة العروس، حيث ظهرت مرتدية فستانًا فضفاضًا وبسيطًا من اللون الأحمر.

وشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والفنانات، جاء من بينهم، يسرا، فيفي عبده، مطرب المهرجانات حمو بيكا، والراقصة دينا، إلى جانب المخرج رامي إمام ابن عم العروس، مع الغياب الملحوظ لوالده الزعيم عادل إمام، وشقيقه محمد إمام لتواجده خلال هذه الفترة في دبي لمتابعة طرح فيلمه الجديد «عمهم».

سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنه شقيقه

ومع الغياب الملحوظ للزعيم عادل إمام عن حضور حفل ابنة شقيقه، جاءت العديد من التساؤلات عن سبب ذلك، وهو ما رد بشأنه المنتج عصام إمام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا أن شقيقه بصحة جيدة ووضعه الصحي مستقر بشكل كبير، وأن سبب غيابه عن حفل زفاف ابنته كان حفاظا عليه من فيروس كورونا وحتى لا يصاب بأي عدوى.