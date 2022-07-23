رد فعل غير متوقع من جوني ديب ضد آمبر هيرد بعد طعنها في الحكم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن معركة جوني ديب وآمبر هيرد لم تنتهي بعد، حيث شهدت القضية تطورات جديدة، وذلك بعد أن قدم الأول طعنا بالاستئناف بقيمة مليوني دولار، كان قد تم منحهم لطليقته من قبل كتعويض لها في وقت سابق.

تفاصيل طعن جوني ديب ضد آمبر هيرد

وحسب ما عرض موقع «deadline» العالمي، فإن محامين الفنان العالمي جوني ديب، تقدموا بأوراق للطعن في التعويض الماضي الذي مُنح لـ آمبر هيرد، وكانت قيمته مليوني دولار، حيث قُدمت الدعوى إلى محكمة استئناف ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وجاء قرار تقدم جوني ديب بالاستئناف في المبلغ المالي، كرد فعل على ما قامت به طليقته قبل أسابيع، بعد تقدم محاميها بطلب طعن في الحكم النهائي الذي صدر ضدها وتغريمها بـ15 مليون دولار، كتعويض لجوني ديب بعد محاولاتها التشهير به وإساءة سمعته.

نشاط جديد لـ جوني ديب بعد فوزه ضد غريمته آمبر هيرد بقضية التشهير

وبعد الفوز في قضية التشهير ضد آمبر هيرد، مارس جوني ديب نشاطًا جديدًا، إذ أحيى حفلًا غنائيًا قبل عدة أيام في العاصمة التشيكية براغ، الذي لاقى نجاحًا واسعًا وحضور نخبة كبيرة من الجماهير.

ولم يكتف «ديب» بالحفل فقط، بل أنه وفق ما ذكرت التقارير العالمية، يستعد أيضًا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «18»، رفقة صديق له يدعى «جيف».

وبحسب ما ذكرت مجلة people العالمية، وصل جوني ديب إلى حفله الماضي بنحو 50 دقيقة، والتقى بمحاميته كاميل فاسكيز، قبل صعوده المباشر على المسرح.