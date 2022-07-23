فوائد التين الشوكي للجسم والبشرة.. ماذا يحدث إذا تناولته يوميًا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد فصل الصيف هو الموسم الأساسي لظهور التين الشوكي بأنواعه المختلفة، إلى جانب مذاقه الشهي والمميز فإنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، لذلك يجب التعرف على أهمية فوائد التين الشوكي التي يمكن الحصول عليها بسهولة مع أكله أو شربه كعصير.

وعرض موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أبرز فوائد التين الشوكي التي لا غنى لأي شخص عنها.

أبرز فوائد التين الشوكي

ونستعرض في السطور الآتية، أبرز فوائد التين الشوكي الصحية، التي تتمثل في:

فقدان الوزن

قد تساعد الألياف الموجودة في نباتات صبار التين الشوكي في إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، وزيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة، حيث وجدت دراسات علمية أن تناول حبتين من التين الشوكي على مدار 3 مرات يوميًا بعد الوجبات أدى إلى فقدان العديد من السعرات الحرارية بشكل ملحوظ.

معالجة داء السكري

فائدة أخرى مهمة لتناول التين الشوكي، وهي مساعدته في إدارة نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري، فتساهم ألياف البكتين القابلة للذوبان في التين الشوكي في خفض نسبة السكر في الدم، كما أن لها تأثيرات مفيدة على ضبط مستويات الدهون في الدم أيضًا.

صحة الكبد

تم استخدام التين الشوكي في الأزمنة الماضية لعلاج مشاكل الكبد، وتؤيد بعض الدراسات الحديثة هذه الفكرة، حيث يُعتقد أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التين الشوكي تساعد في الحماية من الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكبد.

خبيرة تجميل توضح أهمية التين الشوكي للبشرة

وخلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، كشفت خبيرة التجميل ميرنا مجدي، عن الفوائد الصحية المهمة للتين الشوكي على البشرة.

ولفتت خبيرة التجميل إلى أن التين الشوكي، يحتوي على كل من فيتامينات «أ» و«سي»، اللذان يساعدا في تفتيح البشرة، كما أنه يساهم في علاج تصبغات البشرة وحروق الشمس بشكل فعال.

وكشفت ميرنا مجدي أن التين الشوكي يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم وعناصر الأكسدة، التي تساهم في شد البشرة، وحمايتها من ظهور التجاعيد.