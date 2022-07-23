دار الإفتاء تجيب على السؤال المحير: كيف أدخل الجنة بلا حساب أو عذاب؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الجنة هي الغاية الأولى لكل إنسان مؤمن، إذ يرغب كل شخص ذو قلب سليم في التضرع إلى الله عز وجل حتى يفوز بها، لذلك طرح أحد الأشخاص سؤالًا على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «كيف أدخل الجنة بلا حساب؟».

«الإفتاء» توضح كيفية التضرع لدخول الجنة

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى، عن السؤال عبر مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أنه هناك مقدمات لدخول الجنة بدون حساب، فالجنة طريقها صعب، والنار طريقها سهل في الظاهر أمام الأعين.

وتابع أمين الفتوى، موضحًا أن الجنة قد حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فالإنسان حتى يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب او عذاب، عليه أن يقدم لذلك، إذ استعان في جوابه بقول الله عز وجل في كتابه العزيز: «وقدموا لأنفسكم».

نصائح للفوز بالجنة

ولفت «شلبي» إلى أنه يجب على الشخص أن يبدأ بالإقدام على التوبة والاستغفار من المعاصي، لأنه بذلك يمحي ما فات من ذنبه، ثم يجب عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة خاصة أداء الفروض، من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وصلة الرحم، وبر الوالدين، إلى جانب الإكثار من النوافل حسب الاستطاعة.

واستعان أمين الفتوى في جوابه بالحديث الشريف، عن سيدنا أبو زر، يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس خلق حسن»، حيث أنه بذلك يفوز الانسان في الدنيا والآخرة.