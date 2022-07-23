ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟.. احذر الاستخدام المستمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة قد تكون أساسية يحرص عليها ملايين الأشخاص حول العالم وتكمن في استخدام الصابون عند الاستحمام، وذلك للتخلص من الأوساخ التي تحملها البشرة الخارجية من الجلد، لكن على الرغم من إيجابية الأمر، إلا أنه يمكنك التعرف على ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟، حيث كشف مجموعة من الخبراء أن لهذا الاستغناء العديد من الفوائد أيضا.

ووفق ما كشف موقع brightside العالمي، نستعرض في السطور التالية ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟

وللتعرف على ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟، يمكن الكشف عن المعلومات الصحية التي ذكرها مجموعة من خبراء الأمراض الجلدية حول العالم، التي جاء من أبرزها:

التمتع ببشرة أفضل

أشار العلماء إلى أن الاستحمام بالماء فقط يوازن الطبقة الواقية للبشرة، فعلى الرغم من أن الصابون يزيل الأوساخ من الجسم بشكل فعال، لكنه يزيل أيضًا العديد من الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، كما يمكن أن يؤدي استخدام الصابون بانتظام إلى الإخلال بتوازن درجة الحموضة في البشرة، ما يجعلها جافة ومتهيجة.

عدم المعاناة من رائحة الجسم الكريهة

في حين أن الاستحمام بالصابون يسبب ظهور رائحة منعشة على المدى القصير، إلا أنه يجعل البشرة أكثر عرضة للبكتيريا، وذلك لأن المكونات الأساسية في الصابون تخل بالتوازن بين زيوت الجلد والبكتيريا التي تعيش على البشرة، ما يسبب ظهور الرائحة الكريهة في بعض الأحيان.

الحفاظ على البشرة من التجاعيد

رغم أن العديد من المكونات الموجودة في الصابون تهدف إلى ترك البشرة نظيفة ومنتعشة، إلا أنها قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها، ففي الواقع يمكن أن تلحق الضرر بالغطاء الحمضي للبشرة، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض الجلدية، مثل ظهور حب الشباب والالتهاب الجلدي، كما يؤدي الاستحمام بالصابون إلى تجفيف الجلد، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

طبيب جلدية يحذر من استخدام الصابون

ومن ناحيته، كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الأمراض الجلدية في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب توخي الحذر عند استخدام الصابون في أثناء الاستحمام، لأنه يحتوي على مواد مطهرة تشكل خطورة كبيرة على الجلد، لأنها قاتلة للبكتيريا ويمكن أن تقتل أنواعًا مفيدة من البكتيريا على الجلد، كما أنها تعطي مناعة للجسم ضد المضادات الحيوية.