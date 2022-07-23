الامارات | عالم أوبئة روسي يحدد شروط الحجر الصحي للمصابين بجدري القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة روسي يحدد شروط الحجر الصحي للمصابين بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية، الدكتور فاديم بوكروفسكي،، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن جدري القردة، ليس شديد العدوى، وغالبا ما يكون مساره خفيفا ومع ذلك يجب أن يوضع الشخص المصاب في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع في حالة الإصابة بجدري القردة .

وقال : "الممارسة المعتادة هي كما يلي: يوضع الشخص المشتبه بإصابته بجدري القردة في حجرة معزولة في مستشفى الأمراض المعدية لتقليل اتصاله بالآخرين وبالطاقم الطبي، مدة ثلاثة أسابيع".

وآضاف، نادرا ما تنتقل عدوى المرض إلى الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المريض.

لذلك لا حاجة لوضعهم في الحجر الصحي، بل يبقون في بيوتهم فترة حضانة المرض التي تستمر ثلاثة أسابيع .

ووفقا له، فإنه من غير المحتمل انتشار وباء جدري القردة. وحتى إن حصل ذلك، فيمكن وضع المصابين في المستشفيات التي كانت مخصصة للمصابين بمرض "كوفيد-19".

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