الامارات | رغم وفاته.. مايكل جاكسون ما زال يجني الملايين وينفق على أولاده.. فكم يبلغ دخله السنوي ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وفاته.. مايكل جاكسون ما زال يجني الملايين وينفق على أولاده.. فكم يبلغ دخله السنوي ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ثلاثة عشر عاما على رحيل نجم البوب الاميركي ​مايكل جاكسون​، لا زال المطرب العالمي الشهير يجني الارباح حتى بعد وفاته.

وحسب ما اورد الموقع الالكتروني لصحيفة ذا ميرور، يتلقى مايكل جاكسون مبلغ 300 مليون دولار كل عام يتقاسمها ورثته.

فمنذ وفاته، حصل مايكل جاكسون على أكثر من 1.67 مليار دولار بفضل حقوقه في الألبومات والمنتجات المشتقة. وهذا يعني أن ورثته المباشرين، أي أولاده الثلاثة برينس ، وباريس ، وبلانكيت هم من يتقاسمون هذا المبلغ المريح. والذي يضمن لهم أن يظلوا هم وأحفادهم من أصحاب الملايين حتى نهاية حياتهم.

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