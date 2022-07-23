الامارات | طائر طريف يكره الكاميرا ويمنع صاحبته من التصوير .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر طريف يكره الكاميرا ويمنع صاحبته من التصوير .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطعاً مصوراً يظهر طائراً طريفاً يكره الهواتف الذكية ويتصرف بطريقة غريبة.

ووثقت الشابة تايلور بليك الحادثة الطريفة والغريبة التي حصلت معها داخل إحدى المزارع في ولاية ​فلوريدا​ حين كانت تقف أمام بقرة وتلامسها وبينما كانت تصوّر نفسها عبر كاميرا هاتفها قاطعها طائر إيمو يدعى إيمانويل.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حقق حوالى 20 مليون مشاهدة ​الطائر​ المذكور وهو يحاول إفساد لحظات تايلور في التصوير إذ يضع وجهه في مواجهة الكاميرا ليقطع عليها اللحظة الأمر الذي سيدفع هذا الطائر نحو الشهرة لطرافته.

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