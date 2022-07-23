من هي زوجة اللاعب محمود تريزيجيه؟.. هنأها بالماجستير في الذكاء الاصطناعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مش بس بتفهم في الكورة ومعاها ماستر في الذكاء الاصطناعي..»، جمعت العشرينية روان عمر القصري، زوجة لاعب كرة القدم الشهير محمود حسن تريزيجيه، بين حب الكرة والجمال وأيضا الاجتهاد في دراستها بعد أن حصلت في الأيام القليلة الماضية على الماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي من جامعة Aston البريطانية في برمنجهام.

زوجة تريزيجة تحصل على الماجستير في الذكاء الاصطناعي

هنأ اللاعب الشهير محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي «استون فيلا» زوجته روان عمر القصري بعد حصولها على الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلاص عدة صور وفيديو لها وصورة من مكالمة فيديو بينهم عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «ألف مبروك يا حبيبتي على الماجستير في الذكاء الاصطناعي وعقبال الدكتوراه.. اجتهدتي علشان تحصلي عليها وأنا فخور جدا بيكي»، وذلك لتقديم الدعم والحب لها، وهي ليست المرة الأولى التي يعبر فيها عن حبه وشعورة بالفخر تجاهها فقد قال قبل ذلك أثناء استضافتهم في إحدى البرامج أنها «واجهة مشرفة» إذ أنها دائما ما تقدم له الدعم وتسانده في مسيرته وقال إنها تفهم في الكرة أكثر منه.

من هي «روان القصري» زوجة محمود تريزيجيه؟

بعد حصولها على الماجستير وتصدرها الترند لأكثر من مرة بسبب حبها لكر القدم يقدم «هن» معلومات عن روان عمر القصري زوجة تريزيجيه لاعب المنتخب المصري ونادي استون فيلا الشهير في السطور التالية:

تعمل روان عمر القصري، 27 عاما، في مجال هندسة الكمبيوتر بعد دراستها لها في المرحلة الجامعية وحصلت على الماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي.

التحقت بجامعة مصر الدولية لتتمكن من دراسة هندسة الكمبيوتر، وكانت تعمل في وزارة الإسكان.

تزوجت روان القصري من لاعب الكرة الشهير محمود تريزيجيه بعد إعلانه خطبتهما في يوليو عام 2018، عقب انتهاء مباريات مصر في روسيا بكأس العالم، وذلك بعد قصة حب استمرت لسنوات.