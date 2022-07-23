القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عندما لا تحظى بالقسط الكافي من النوم؟، سؤال يدور في أذهان الكثير، خاصة أصحاب دوام العمل لساعات طويلة من اليوم، ومن تدفعهم الظروف للعمل بأكثر من دوام في اليوم، ما يؤثر على عدد الساعات المطلوب للاسترخاء والنوم.

ماذا يحدث لجسمك عندما لا تحظى بالقسط الكافي من النوم؟

في هذا الصدد، أجابت الدكتورة هدير ناجي، أستاذ المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام الجديد، عن القسط الكافي من النوم، مؤكدة إنه يسير وفق الأعمار، مؤكدة أنه مع تقدم العمر يحتاج الجسم لعدد ساعات نوم أقل.

وأوضحت الدكتورة هدير ناجي، خلال حديثها لـ«هن»، أن الأطفال من العام الثالث إلى الخامس من عمرهم، يفضل أخذ قسط النوم بين 10 ساعات و13 ساعة يوميا، أما منذ الـ 6 سنوات وحتى 13 سنة، يحتاجون للنوم من 9 ساعات وحتى 11 ساعة بانتظام.

وعن المرحلة العمرية من 14 عاما وحتى الـ 17 عاما، يحتاجون لعدد ساعات نوم من 8 ساعات إلى 10 ساعات، بينما البالغين الأكثر من 17 عاما، أوضحت أنهم بحاجة للنوم من 7 ساعات إلى 9 ساعات يوميا، ويكفي كبار السن النوم 7 ساعات أو 6 ساعات فقط.

وأشارت أستاذ المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام الجديد، إن عدم أخذ القسط الكافي من النوم، يؤثر على اداء ونشاط الإنسان، فضلًا عن التأثير الجانبي على التركيز والحالة المزاحية، والشعور بالإرهاق والتعب بشكل مستمر.

ماذا يحدث لجسمك عندما لا تحظى بالقسط الكافي من النوم؟

وبحسب ما ذكره موقع healthline المعني بالصحة، هناك بعض المشكلات الصحية احدث لجسمك عندما لا تحظى بالقسط الكافي من النوم، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الأرق المزمن.

2- إرهاق الدماغ وصعوبة في التركيز أو تعلم أشياء جديدة.

3- التأثير على القدرات العقلية وحالتك العاطفية، وقد تتعرض للتقلبات المزاجية بصورة كبيرة.

4- الشعور بالهلوسة إذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة.

5- يؤثر النوم على مستويات هرمونين اللبتين والجريلين، اللذين يتحكمان في الشعور بالجوع والامتلاء، ما يؤثر على الوزن.

6- يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب.