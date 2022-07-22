ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل؟.. تأثيرات لن تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل؟، سؤال ربما يدور بذهنك بين الحين والآخر، فدومًا ما يحذر الأطباء من الإفراط في تناول السكريات والحلويات، ولكن ماذا بشأن التخلي عن الحلوى والسكريات بوجه عام لمدة 30 يومًا، هل يتأثر الجسم أم يمر الأمر مرور الكرام؟

ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل؟

سؤال شائك، أجاب عنه من قبل الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، خلال تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدًا إن الأمر قد يعد ضروريًا في بعض الأحيان لصحة أفضل للجسد: «الامتناع عن تناول السكر يقلل من الإصابة بمرض السكر، ويخفض الوزن، ومع ممارسة الرياضة سينخفض الوزن بشكل أفضل وأسرع، كما أن الامتناع عن تناول السكريات والحلويات يسهم في تحسين المزاج والنوم السليم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في الدم».

وأشار استشاري السمنة والنحافة، إلى أن الحديث الشائع بإن للفرد معلقتين من السكر، أمر خاطئ وعارِ من الصحة.

وكان موقع «بيردي» المتخصص في شؤون الصحة، أجاب على سؤال، ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل؟، في مقال نشره موقع «سكاي نيوز» عام 2019، حول تأثير الجسم بعد الامتناع عن السكر والحلويات لمدة 30 يومًا، موضحًا أن الأمر يشبه الإدمان، ولا يمكن عدم التأثر بالأمر من المرة الأولى.

وفسر الموقع التأثير بحسب المدة الزمنة، التي جاءت على النحو التالي:

بعد مرور يوم

تقول الخبيرة الغذائية لورين أوكونور، إنه بعد قضاء يومًَا كاملًا من دون تناول السكر، سيبدأ الشخص في الشعور بالرغبة بتناول الطعام الغني بالألياف والدهون التي كان يستبدلها السكر في الجسم.

بعد أسبوع

أما بعد أسبوع من التوقف عن الطعام المسكر، ستشعر بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرا، كما إنك ستبذل جهدًا أكبر من قبل.

بعد شهر من التوقف

عقب مرور شهر من تناول الحلوى والسكريات، تختفي رغبتك بتناولها تماما، وتستبدلها برغبتك بتناول الخضراوات والمأكولات الغنية بالبروتين، وفقا لـ«أوكونور».