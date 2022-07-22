قتلت قطا وسممت أسرة كاملة.. معلومات عن سمكة الأرنب السامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كادت تؤدي بحياتها سمكة وأنقذها قط، هكذا كُتب قدر أسرة مكونة من 4 أفراد، استقبلتهما مستشفى دمياط العام مساء يوم الاثنين الماضي، بعدما تناولوا وجبة سمك بصحبة قط، إذ عانوا من التهاب عصبي حاد وتشنجات، بينما نفق القط ومات على الفور، ليتبين فيما بعد أنهم تناولوا سمكة الأرنب، التي تتسبب في حدوث تشنجات وتسمم حاد يؤدي للوفاة.

اقرأ أيضًا: قط يتسبب في إنقاذ حياة أسرة بعد تناول وجبة أسماك سامة بدمياط

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد اللبان، مدير عام مستشفى دمياط العام لـ«الوطن»، إن حالة الإعياء التي ظهرت بها الأسرة تؤكد أنها حالة تسمم شديدة، موضحًا أنه لولا القط الذي تناول من سمكة الأرنب، التي تناولت منها الأسرة وظهرت عليه تشنجات ثم وفاة في غضون دقائق من تناوله الطعام، لكانوا فارقوا الحياة خلال ساعات قليلة.

وتعود خطورة سمكة الأرنب في شكلها حال تقطيعها أو تقديمها ببعض المطاعم، إذ تتشابه مع سمك الفيليه الذي تفضله العديد من ربات المنازل، وربما تقع في شرائها أو تناولها دون تفرقة بينها وبين أسماك الفيليه الصالحة للأكل.

نصائح لتجنب شراء سمكة الأرنب

وكان الدكتور سامي أبو العطا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أكد من قبل لـ «هُن»، أن هذه الأنواع من الأسماك ليس لها علامات جوهرية عقب تقطيعها بالمطاعم وبعض البائعين: «مفيش حد وقتها يقدر يعرفه لأن الخبراء نفسهم مش هيعرفوه ده مالوش أي علامة، وشبه السمك الفيليه بالظبط، وبائع السمك اللي بيبيعه بيكون شايل منه الأحشاء اللي هي أصلا مركز السموم، فطبيعي محدش هياخد باله».

معلومات عن سمكة الأرنب

ووفقا لموقع «oyakata» المتخصص في التغذية، إليكم معلومات عن سمكة الأرنب:

- تتواجد سمكة الأرنب في المياه المالحة أو قليلة الملوحة.

- تسبب سمكة الأرنب تسممًا شديدًا وقد يصل إلى الموت.

- طول سمكة الأرنب يصل إلى 80 سم كحد أقصى.

- تعتبر سمكة الأرنب من الأطعمة الشهيرة في اليابان منذ مئات السنوات، وكان يتناولها الناس ولكن مع حدوث الكثير من الوفيات لعدم معرفة الطرق الصحيحة لطهي الأسماك، تم حظرها منذ عام 1570 إلى 1870.

- تُباع سمكة الأرنب في اليابان بالسوبر ماركت والمطاعم ولكن يجب تحضيرها من قبل شيف مرخص، وممنوع عملها في المنزل أو تناولها.

- تناول كمية قليلة جدًا من سمكة الأرنب من الممكن أن يسبب الوفاة.

- لها أسنان أمامية بارزة.

- من أعراض التسمم من سمكة الأرنب، القيء والغثيان الشديدين، انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، شلل العضلات، تنميل في الجسم، وضيق في التنفس.