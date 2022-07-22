آخر فيديو ظهر فيه الطالب عبدالرحمن مسلم ضحية حادث بلطيم: «كنت عاوز شوية وقت»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«ماتوا قبل ما يشوفوا البحر».. مقولة ربما حملت الأسى والحسرة على 4 طلاب طالهم الموت عقب ساعات من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، فعقب تسليم ورقة الامتحان والخروج من باب اللجنة، لم يجد الأربع طلاب أمامهم سوى الاتفاق على رحلة إلى شواطئ بلطيم للهروب من ضغط الامتحانات والتفكير بالنتيجة، إلا أن القدر لم يمهلهم كثيرًا لتصطدم سيارتهم بالسيارة النقل المحملة بالطماطم فأدى ذلك إلى انقلاب سيارة الطلاب الأربعة وتهشمها بشكل كامل، كما تعرضت السيارة النقل لتلفيات بالغة من قوة التصادم.

«عبدالرحمن درغام مخلوف 18 سنة، زياد الشربيني فؤاد 18 سنة، عبدالرحمن مسلم 18 سنة، وأحمد زغلول عبدالعزيز 18 سنة»، الطلاب الأربعة الذين وُضعت جثثهم في مستشفى بلطيم النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار تسليمها لذويهم، توشحت كفر الشيخ اليوم بالأسود حُزنًا عليهم متأثرين بوفاتهم ومغادرتهم عالمنا.

آخر فيديو للطالب عبدالرحمن مسلم ضحية حادث بلطيم

ونشرت إحدى الصفحات المتخصصة في أخبار كفر الشيخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» آخر مقطع ظهر فيه الطالب عبدالرحمن زاهر مسلم، عقب الانتهاء من امتحان التاريخ، وقبل ساعات من سفره لبطيم.

وظهر الطالب عبدالرحمن مسلم ضحية حادث بلطيم، خلال المقطع رفقة أصدقائه يتحدث عن الامتحان، وقدرته على الحل بسهولة: «في مستوى الطالب العالي آه، بس حليت كويس بفضل الأستاذ رامي زكريا»، متابعًا: «بس كنت عاوز شوية وقت كمان».

مناظرة جثامين طلاب الثانوية المتوفين في حادث بلطيم

وناظرت جهات التحقيق جثامين طلاب الثانوية المتوفين في الحادث، إذ انتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرحت بدفنهم عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستمعت النيابة لأقوال 3 من شهود العيان الذين أقروا أنهم فوجئوا بالتصادم بسبب سرعة السيارتين فأسرعوا لإنقاذ الركاب لكنهم فوجئوا بوفاة الشباب الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي؛ بينما أصيب سائق النقل بإصابات بالغة من قوة التصادم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.