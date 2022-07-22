«أم عمرو» 17 عامًا في صناعة البوص: «يوميتي 30 جنيه وراضية برزقي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت «أم عمرو» تفاصيل عملها في مهنة البوص بكفرالشيخ، قائلة إنها تنسج البوص بعدما يوفره لها صاحب العمل ويحصل عليه من بحيرة البرلس، خاصة أن أهالي المنطقة المحيطة بالبحيرة يعملون في مهنة البوص.

وأضافت «أم عمرو»، خلال لقاءها ببرنامج «أتوبيس السعادة» المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، أن صاحب العمل يوفر لهم البوص بعد صلاة المغرب، ولكنها تبدأ عملها في صناعة البوص عند الساعة الخامسة فجرًا حتى فترة الظهر.

7 جنيهات مقابل الحصيرة

وأشارت «أم عمرو» إلى أنها تصنع 6 حصائر في اليوم والحصيرة الواحدة تستغرق ساعتين، لافتة أنها تنسج فقط الحصائر ولا تبيعها، وتحصل في مقابل الحصيرة الكبيرة من صاحب العمل 7 جنيهات، وقد تصل أدنى حصيلة لها 30 جنيهًا في اليوم الواحد، متابعة: «بشتغل طول ما الجسم مش تعبان، الحمد لله كل شيء».

وأوضحت أن السيدات في منطقة البرلس يعملن في مهنة البوص، وبعض الرجال الذين يمرون بظروف مادية صعبة، متابعة: «دي العيشة بتاعتنا، ومتزوجة هنا بقالي 17 سنة بساعد زوجي».

مش بغصب عيالي عشان يتعلموا البوص

وعن حياتها الشخصية، قالت إنه لديها 4 أبناء، ابنها الكبير «عمرو» في كلية التجارة، و«سهام» في المرحلة الإعدادية، و«جنا» في المرحلة الابتدائية، و«رحمة» في رياض الأطفال، معقبة: «إن رضيوا عليا بيجوا يتعلموا البوص لكن لو مرضوش مقدرش أحوشهم لإني مش بقدر أغصب عليهم».

وأشارت إلى أنها تنظم يومها ما بين العمل ومتطلبات المنزل، إذ تستيقظ في الساعة الخامسة فجرًا لصناعة قطعتين من الحصيرة حتى الساعة الثامنة صباحًا، ثم تبدأ في إعداد وجبة الفطور لأولادها، وتعود بعد ذلك لاستكمال يوم عملها حتى وقت الظهر.