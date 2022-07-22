تطورات واقعة وفاة طبيبة معهد الكبد القومي.. إجراء قانوني في الحادثة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار خبر وفاة الدكتورة سميرة عزت، وكيل معهد الكبد القومي بالمنوفية السابق، إثر استخدامها مصعد كهربائي تسبب في مصرعها، لتتحول «السوشيال ميديا» لدفتر عزاء، ناعيين الطبيبة التي فقدت حياتها خلال أدائها مهام العمل.

وكانت التحقيقات قد كشفت سبب وفاة الدكتورة سميرة عزت، إذ توفيت نتيجة عطل في الأسانسير حيث استعانت الطبيبة بالفني لعطل واجهها في أثناء استقلالها المصعد، لتطلب من العامل إصلاح العطل الذي أكد لها أنه قام بإصلاحه وطلب منها الدخول، إلا أنه حال استقلالها الأسانسير تحرك المصعد فجأة ما تسبب في اصطدامها بالحائط الأمامي لتلقى مصرعها على الفور، كما أصيب الفني في يده اليمنى نتيجة محاولته إيقاف المصعد.

تطورات واقعة وفاة طبيبة معهد الكبد القومي

وعلى الرغم من القبض على العامل المتسبب في الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة ثانِ أكتوبر بلاغاً يفيد بمصرع الطبيبة، إلا أن جهات التحقيق أمرت اليوم بإخلاء سبيل فني المصاعد المتسبب في وفاة الطبيبة سميرة عزت.

الجدير بالذكر إنه تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حيال وقوع الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الداخلية للمستشفى، تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة.

من هي الطبيبة سميرة عزت؟

- كانت تعمل أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.

- شغلت منصب مدير عام لإحدى مراكز كبرى للتحاليل الطبية.

- عملت مستشار البحث العلمي بإحدى مستشفيات الأورام.

- شغلت منصب رئيس قسم الصحة العامة، بالمعهد القومي للكبد سابقًا.

- كانت وكيل معهد الكبد القومي سابقًا.

- مؤسس ورئيس البحث العلمي بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان.

- حاصلة على جائزة الدولة للبحث العلمي.