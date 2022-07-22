طريقة عمل كافيه لاتيه في المنزل بـ 3 مكونات فقط.. «مش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الفتيات عن طريقة عمل كافيه لاتيه في المنزل بـ3 مكونات فقط، حتى يسهل إعداده والاستمتاع بمذاقه الطيب والشهي، دون الحاجة إلى دفع أموال طائلة، في الكافيهات والمقاهي، بسبب غلاء الأسعار، كونه من أكثر المشروبات المفضلة لدى البعض، إذ يساعد على تنشيط الجسم فضلا عن الاستيقاظ من النوم بشكل أسرع.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل كافيه لاتيه في المنزل بـ3 مكونات فقط، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام إمكانيات تتناسب مع الوضع الاقتصادي للأسرة ولأصحاب الدخل المتوسط، إذ لها شعبية كبيرة من مختلف الطبقات فضلا عن متابعة من الشباب والرجال أيضا.

مقادير عمل كافيه لاتيه في المنزل بـ 3 مكونات فقط

نصف كوب قهوة سريعة التحضير

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف حليب أو كريمة، مع السكر

طريقة عمل كافيه لاتيه في المنزل بـ 3 مكونات فقط

في البداية يمكن لربة المنزل تسخين القهوة سريعة التحضير مع الماء في وعاء على النّار، وفي وعاء آخر يتم تسخين اللبن أو الكريمة على النار.

الخطوة التالية هي إحضار أكواب التقديم ويتم سكب كميات متساوية من اللبن والقهوة، ويفضل لربة المنزل والفتيات استخدام لبن بنسبة دسم قليلة، مع الرج لمدة دقيقة ونصف قبل تسخينه للحصول على أفضل مذاق.

في النهاية يتم تقديم الكافيه لاتيه ساخنا مع الكوكيز أو الكيك، حسب الرغبة.

مقادير عمل اللاتيه بالكريمة

كريمة

ثلج

شوكولاتة سائلة

ماء

سكر

القهوة سريعة الذوبان

طريقة تحضير اللاتيه بالكريمة

في البداية يتم خلط الكريمة والسكر والقهوة في الماء، مع إضافة الثلج على الخليط، ووضعهم داخل الخلاط، ثم تأتي الخطوة التالية هي سكب الخليط في كوب، وتزيينه بالشوكولاتة سائلة.