والد الإعلامية صابرين بورشيد يحيي ذكرى وفاتها: كانت ابنة بارة وراضي عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، على إحياء ذكرى وفاتها الثالثة، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي كانت رحلت عن عالمنا صباح يوم 22 يوليو عام 2019، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، فضلا عن تعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، لتدخل على إثرها العناية المركزة ومن ثم تلفظ أنفاسها الأخيرة.

والد الإعلامية صابرين بورشيد يحيي ذكراها

وعلق أحمد بورشيد، والد الإعلامية الراحلة البحرينية صابرين بورشيد، على الصورة الذي شاركها عبر حسابه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الغالية صابرين اللهم ارحمها وأغفر لها وأكرم نزلها واجعلها من المبشرين بالجنة انها كانت باره بنا قلبنا راضي عنها فجازها بالإحسان إحسانا صابرين بورشيد الله يرحمها».

العديد من التعليقات تلقاها والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد، من داخل الوسط الإعلامي وخارجه، التي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وكان من بينها: «ربي يرحمها ويغفر لها ويجعلها في جنة الفردوس يا رب، الله يرحمها ويغفر لها عسى مثواها الجنة، ربنا يدخلها فسيح جناته، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، ربنا يجازيها خير عن كل تعب وألم حست بيه، ربنا يصبر قلبك يارب، أدعيلها كتير يوم الجمعة».

معلومات عن صابرين بورشيد

صابربن بورشيد، إعلامية بحرينية.

ولدت في 11 يونيو 1985.

درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

كانت صابرين بورشيد، قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم في العام 2018.

كانت حصدت صابرين بورشيد، لقب أجمل مذيعات العرب، ودخلت مجال التمثيل في العام 2012 بمسرحية «مصباح زين».

أصيبت صابرين بورشيد، بـ3 أورام في الرأس من جهة اليسار، أدت لتدهور حالتها الصحية، والتي توفيت إثرها ورحلت عن عالمنا في 22 يوليو.