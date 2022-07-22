تفاصيل ‎حادث الدكتورة سميرة عزت.. صدمة تسيطر على أسرتها بعد وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والصدمة، سيطرت على الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تداول الحادث المآساوي الذي تعرضت له الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، ليبحث الكثيرون عن تفاصيل حادث الدكتورة سميرة عزت، التي رحلت عن عالمنا في واقعة مؤسفة نتيجة سقوط مصعد معطل داخل شركة أدوية.

تصدر اسم الدكتورة سميرة عزت، محركات البحث وتصدرت التريند، حتى تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفاتر عزاء، إذ تحدث الجميع عن تفاصيل الحادث الصعب، ومواساة الأسرة والزوج الذي يعيش في حالة من الصدمة لفقدانه زوجته وسنده، كما وصفها.

تفاصيل حادث الدكتورة سميرة عزت

كانت الدكتورة سميرة عزت، دخلت مصعد شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر، وفوجئت به معطلا، وتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها بأنه تم إصلاح العطل، ودخل إلى كابينة المصعد وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، ما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها، متأثرة بإصابات لحقت بها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بداخله.

وكانت كشفت تحريات قسم شرطة ثان أكتوبر، بإن عامل الصيانة أُصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد الذي كانت تستقله الدكتورة سميرة عزت، وتم ضبطه للتحقيق معه، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نقل الجثمان للمشرحة

وبعدما لفظت الدكتورة سميرة عزت، أنفاسها الأخيرة، أمرت جهات التحقيق بنقل جثمانها إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير وافِ بحالتها يوضح سبب الوفاة.

ابنة الطبيبة تنعيها

وكانت ميرنا مدحت، ابنة الدكتورة سميرة عزت، ودعتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدونة: «عيشتي طول عمرك مخلياني فخورة بيكي وحتى بعد ممشيتي وسيبتيني خليتيني فخورة بيكي، الناس كلها بتحبك وبتشكر فيكي وفي أخلاقك وطيبتك واجتهادك اللي يعرفوكي من 30 سنة واللي من سنة واحدة كلهم مجمعين عليكي كلهم بيقولوا نفس الكلام، شكرا أنك مخلياني دايما فخورة بيكي، وشكرا إنك ربتينا زيك خليتيني أفكر قبل ما أعمل أي حاجة فيكي».

الابنة تعيش في صدمة: هعمل ايه من بعدك

«مش فاهمة يعنى إيه هدخل البيت ومشوفش أنتي فين، ومش عارفة هنعمل إيه بعدك عشان أنتي اللي كنتي شيلانة كلنا»، بهذه العبارة واصلت الابنة الحديث عن الآلم الذي تعيش به بعد حادث والدتها المأساوي، إذ قالت:«يا رب تكوني عارفه كل ده وتكوني عارفه أنا بحبك قد إيه، الناس بتقولي أني قوية زيك وأني حنينة زيك، وأنا مكنتش فاهمة حتى أنت بتعملي كل ده إزاي، كنتي role model ليا ولصحابي و للناس كلها، وحشتيني».