هل حساسية الصدر والعين معدية؟.. طبيب أطفال يوضح للأمهات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الشكاوى المتعلقة بالصحة العامة خاصة عن الأطفال، تداولها الأمهات وربات المنازل، إّ يتحدثن بصورة واسعة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسينا المشاكل الصحية المتعلقة بحساسية العين والصدر وأمراض الربو وحساسية الجلد، التي تنتشر في الربيع والصيف، وتؤثر على الأطفال بصفة خاصة وتجعلهم يترددون على عيادات الأطفال بشكل دوري، إذ تزيد المخاوف في قلوب الأمهات بسبب تغير الجو بشكل ملحوظ.

مشاكل الربو والحساسية عند الأطفال

«هل الربو والحساسية معدي أم لا»، سؤال يطرأ في ذهن الكثير من الأشخاص، ما يخلق نوعا من القلق، خاصة في قلوب الأمهات، خوفا من انتشارها حتى تصل للأطفال، وهو ما تحدث عنه الدكتور أشرف قاسم، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، إذ قال:«ليس لتلك التخوفات أساس من الصحة، مفيش حد يبقى عنده حساسية ويعدي حد تاني، الكحة مبتعديش، الدور جاء بطريقة وبشكل آخر، المرض مرتبط بشكل كبير في وقت تغير الفصول، ومنتشر بشكل كبير في فصل الصيف، القصة لها علاقة بالتغيرات الجوية، بداية من فصل يونيو ويوليو».

وتابع الدكتور أشرف قاسم، خلال الحديث عن مفاهيم حساسية الربو والصدر: «المرض في الأصل مش مشين، المسائل لها علاقة بالتلوث وطبيعة الجو الذي يعيش فيه الإنسان، وما يتناوله من طعام وشراب، الناس اللي عايشة في القاهرة تختلف على اللي عايشين في المحافظات، وفي الاماكن الصناعية والمدن الجديدة».

أعراض الحساسية في فصل الصيف

كما تحدث الدكتور أشرف قاسم، عن الأعراض التي تصيب البعض في فصل الصيف بشكل خاص ومنها: «العين بتدمع وحمراء، بيحصل هرش، سيلان في الأنف ده يعرف باسم حساسية الربيع، وملازمة لبدء فصل الربيع، الحساسية الصدرية والأنف والجلد والعين، كلها مرتبطات، قد يصاب طفل أو كبير بواحدة منهم، وقد يصاب بالجميع».