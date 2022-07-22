الامارات | مصعد كهربائي يتسبَّب بمقتل عالمة مصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصعد كهربائي يتسبَّب بمقتل عالمة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الحزن الشديد، سادت بين الأطباء والعاملين بمعهد الكبد القومي في المنوفية، والعاملين بجامعة المنوفية في مصر، عقب مصرع الدكتورة والعالمة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، إذ انتشر خبر وفاتها أول من امس، بعدما أكد البعض أن الأمر حدث خلال محاولتها استقلال مصعد إحدى شركات الأدوية، إلا أن تحرك الكابينة بشكل مفاجئ أسفر عن اصطدامها بالحائط، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى القبض على فني الصيانة الخاصة بالمصعد، إذ طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بعد الاستماع لأقوال الفني في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وذلك بعدما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، وتبين أن الطبيبة سميرة عزت، فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، إذ سقط المصعد ولقيت مصرعها.

يذكر أن جهات التحقيق أمرت بنقل جثمان الطبيبة، إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير واف بحالتها يوضح سبب الوفاة.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الداخلية، تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة، كما أمرت بضبط فني المصاعد بالمستشفى، للاستماع لأقواله في تحقيقاتها، والوقوف على أسباب الحادث.

وتداول العديد من طلبة وزملاء الدكتورة الفقيدة صورها داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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