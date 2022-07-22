رد فعل صادم من طفلة أسيوط بسبب معاناتها بعد الاعتداء.. قهرت قلب والديها

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة نفسية سيئة ما زالت تعيش بها طفلة أسيوط، وذلك حسب ما كشفت عنه مريم سعد، ابنة خالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حالة انهيار لطفلة أسيوط

ودونت «سعد» ابنة خالة طفلة أسيوط منشورًا جديدًا، أوضحت خلاله أن الحالة النفسية للطفلة «ملك» تزداد سوءًا، خاصة بعد استيقاظها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال المنشور قالت إن طفلة أسيوط تسببت في شعور والديها بالحسرة والحزن الشديدين، بعدما وجهت لوالدها عتابا قاسيا ببراءتها الشديدة، موضحة: "النهاردة ملك صحيت تقول لباباها ليه ماضربتهوش يا بابا؟ ليه سبته يعورني؟"

عرض طفلة أسيوط على أطباء نفسيين

كما كشفت ابنة خالة الطفلة «ملك»، أن الأسرة عرضت طفلة أسيوط على ٣ أطباء نفسيين وذلك لمحاولة علاجها من الصدمة التي تعرضت لها: «دايخين بيها مع 3 دكاتره نفسيين، ادعوا ربنا إنها تنسى، عمري ما تخيلت إنها تنطق وتقول كلام زي دا، وتقهر قلب أبوها وأمها معاها».

طبيب نفسي يكشف عن حل لمعالجة طفلة أسيوط

ومن ناحيته كان علق الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، خلال تصريحاته لـ«هن»، لافتا إلى أنه يجب على أسرة طفلة أسيوط التوقف عن الحديث تمامًا بشأن الواقعة أمامها، وأن خطوة العلاج النفسي سيساعدها على النوم الجيد مرة أخرى، والعودة إلى طبيعتها مع مرور الوقت.

كما لفت أستاذ الطب النفسي، إلى أنه يمكن معالجة طفلة أسيوط من خلال التحدث معها عن أمور أخرى، ووضعها وسط مجموعة من الأطفال في ذات مرحلتها العمرية، مع إمكانية منحها هدية صغيرة من طفل في ذات المرحلة العمرية للمتهم، وذلك كي تشعر بالأمان مرة أخرى: «لازم حد من نفس سن المتهم يديها هدية حلوة، عشان الخوف يبعد عنها».