تعمله مشروع ولا تاكله؟.. تعرف على فوائد تناول التين الشوكي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التين الشوكي من الفواكه اللذيذة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث تصدر حديث الرواد عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد أن عبر العديد من النشطاء عن حبهم الكبير له، وانتشرت العديد من التغريدات الساخرة ومن بينها: «التين الشوكي لو تقشيره سهل.. كان زمان كل بيت مصري معلق صورته في الصالون».

مشروع التين الشوكي

كما علق الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مشروع بيع التين الشوكي قائلًا: «أنجح مشروع دلوقتي ممكن تعمله هو عربية تين شوكي، تشتري قفص بـ100 جنيه فيه 150 حباية»، ثم يمكن بيعها في الساحل الشمالي بسعر 150 جنيه.

فوائد تناول التين الشوكي

وتابع «هنيدي» قائلًا: «يعني الـ100 جنيه هتعملك 15 ألف جنيه»، وسرعان ما تداولت كلمات الفنان محمد هنيدي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ عبر الكثيرون عن حبهم الشديد لتناول التين الشوكي، وانتظارهم الصيف فقط للتمتع بمذاقه الشهي، لذا يعرض «هن» في الموضوع الآتي، فوائد تناول التين الشوكي، وفقًا لموقع «Health Line».

- يعتبر التين الشوكي من الفواكه التي تدعم صحة الجهاز المناعي، لاحتواءه على كمية كبيرة من فيتامين «هـ،ج»، فضلًا على أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم في التخلص من السموم.

- يساعد على حماية الجسم من الالتهابات التي يمكن أن يصاب بها الجسم إثر ممارسة التمارين الرياضية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يمنع انتقال العدوى بين الأشخاص لدوره في تقوية الجهاز المناعي.

لذا ونظرًا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به.

كما يحتوي التين الشوكي على كمية كبيرة نسبيًا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان.