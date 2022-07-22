هل عادت شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب لتحقيق حلمها؟.. الفنانة ترد: «ربنا حماني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الفنانة شيرين عبدالوهاب تنجح بخطف «التريند» بين الحين والآخر، خاصة حال حديثها عن قصة انفصالها من الفنان حسام حبيب، عقب زواج استمر لسنوات قليلة، تخلله العديد من تصريحات الحب والرومانسية، قبل أن تنقلب الأمور ويصل حد الانفصال والتشهير.

رجعت تاني بعد الانفصال لكن بشروط

مفاجأة كبيرة فجرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال آخر تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة إنها رغم الإنفصال الذي حدث منذ أشهر، عادت مُجددًا، ولكن ببعض شروطها التي لم تجني فائدة في النهاية: «حسيت إن أنا مش قادرة أستغنى عنه وأديله فرصة تانية، ورجعت فقولنا ندى فرصة تانى وشروط، وبناتي في بيت تاني ونشتغل، إلا أن الوعود ابتدت تتلاشى والمشاكل رجعت تاني».

مستطردة: «لما رجعنا لبعض تانى رجعوا تاني البنات يشوفوا إنه بيتدخل فى كل شيء وإنسان معندهوش شغل».

هل عادت شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب لتحقيق حلمها؟

استنكارات واسعة من جمهور شيرين عبدالوهاب، بعدما كشفت عن عودتهما من قبل مُجددًا، خاصة إنها تحدثت عن معاناتها في الإنفصال الأول، متسائلين عن سبب عودتها من جديد في هذا الوقت.

إلا أن أرجع البعض إن السبب ربما في رغبة الفنانة في الإنجاب، خاصة إنها صرحت من قبل وتحديدًا عقب الإنفصال منه في المرة الأولى، عن أمنيتها بإعادة تجربة الإنجاب من جديد، خلال حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس: «أنا نفسي أخلف تاني ونفسي يرجع يوم ولادتي لمريم، لأنه كان أول مرة أشوفلي خلفة في الدنيا».

وعقب فترة من تلك التصريحات، عادت «شيرين» مؤخرًا، تُصرح، قائلة:«مخلفتش منه عشان ربنا أراد إنه يحميني، وأنا الحمد لله خلفت قبل كدة»، لتنهي حلمها بالأمومة مُجددًا الذي عبرت عنه من قبل.