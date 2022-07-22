في لقاء نادر.. وردة الجزائرية تتحدث عن طريقة دلع بليغ حمدي: زهور كل يوم لمدة 7 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حرمت أحبك، أحضنوا الأيام، حبايبنا، أكدب عليك، أوقاتي بتحلو، بودعك، بتونس بيك، شعوري ناحيتك، فهموني، قال ايه بيسألوني»، أغاني تغنت بها واحدة من مطربي الزمن الجميل، صوتها عاش عليه العشاق والمحبين، كانت تتمتع بصوت مختلف، منذ الوهلة الأولى تستطع تميزها بين آلاف من المطربات، هي الفنانة والمطربة الجزائرية وردة، التي ولدت في فرنسا، وأم لبنانية، تزوجت من الملحن بليغ حمدي، وعاشت معه قصة حب لازال يحكي عنها الوسط الفني، لمدة 7 أعوام، ولكن الفن فرق بينهما وكان السبب وراء الانفصال.

يتزامن اليوم 22 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة وردة الجزائرية، التي ولدت عام1939، ورحلت عن عالمنا عام 17 مايو 2012.

ويُقدم هُن لقاء نادر للفنانة وردة الجزائرية، مع الإعلامية بسمة وهبة، تتحدث خلال عن لقطات من حكايات الدلع في حياتها.

مفاتيح «دلع» وردة

كانت الفنانة وردة الجزائرية، تحدثت عن كواليس علاقتها بزوجها الملحن بليغ حمدي، وأحفادها، خلال لقاء مع الإعلامية بسمة وهبه، خلال برنامج «اللعب مع الكبار»، إذ تحدثت عن «مفاتيح الدلع» من الزوج ومن الأحفاد، إذ قالت:« بليغ حمدي جوزي كان بيدلعني في البيت، كل يوم بوكية ورد، في حياتنا الزوجية على مدار 7 سنين، عندي دفتر بالتواريخ، دلوقتي أنا اللي بدلع حفيدي، علشان يضحكلي، بقوله بشبوشتي، بغنيله جمالك جمال، جمالي».

علاقة وردة الجزائرية بأولادها

وفيما يخص علاقتها بأولادها رياض ووداد، قالت الفنانة وردة الجزائرية:« رياض بيدلعني اكتر من البنت، هي حنينة، وهو بيقدر يعبر ويبوسني ويفضل حاطط راسه على كتفي، وبيكون معايا في كل مناسبة الوحش قبل الحلو، وهو المتحدث الرسمي عن كل حياتي، لاني بدأت أكبر وأخرف وقلبي تعب، في العقود هو اللي بيتولاها، هو راجل البيت، بيقولي بلاش تقوليلي يا بيبي قدام الناس، وأنا شحط كده».