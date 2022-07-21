«الستات في مصر هتعملكم تماثيل».. فريق مصري يبتكر روبوتا يساعد بعمل المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف المهندس كريم يسري، الممثل الإقليمي لـ بطولة RoboCup لعام 2022، تفاصيل حصد مصر ذهبية العالم، قائلا إنها من أكبر المسابقات التي تقام كل سنة، إذ بدأت عام 1997 في اليابان، وظلت تقام هناك في أول ثلاث نسخ، ثم بعد ذلك تقرر إقامتها في دول مختلفة.

فريق من الروبوتات

وأضاف «يسري»، خلال لقاء عبر «زووم» في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الهدف الأساسي من إقامة بطولة روبوكب في اليابان هو أن لديهم حلم في عام 2050 بأن يكون فريق من الروبوت يستطيع لعب مباراة في كرة القدم بشكل حقيقي ويهزمه.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت تتطور وأصبح الهدف لا يقتصر على كرة القدم فقط، ولكن تشمل مسابقات في كرة القدم وأخرى للإنقاذ ومسابقات أخرى، كما جرى إدخال طلاب المدارس في المنافسات لاستغلال أفكارهم والاستفادة منها.

وأوضح أن مصر بدأت في الاشتراك بالمسابقة عام 2015، وبلغ عدد الفرق التي دخلت التصفيات 200 فريق من طلاب المدارس في مصر، تأهل منهم 5 فرق للمشاركة في المسابقة الدولية في تايلاند، واستطاع السفر فرقتين فقط، كما أن مصر تشارك بمسابقة طلاب الجامعة لأول مرة هذا العام منها فريق الأكاديمية البحرية.

مصر في المركز الأول

وأشار إلى أن مصر أحرزت المركز الأول في مسابقة الجامعة، بينما المركز الثاني من ماليزيا، والثالث من المكسيك، وشاركت فرق من كولومبيا وإسبانيا والصين واليابان وتايلاند.

من جانبها قالت «دينا» أحد أعضاء الفريق، إن الروبوت الخاص بالفريق مهمته مساعدة الناس في البيوت لخدمتهم، وتقديم الخدمات للضيوف، متابعة: «ممكن يقدم مأكولات ومشروبات للضيوف وينقل الحاجات من مكان لمكان وحاجات تانية كتير»، فقاطعها الإعلامي أحمد فايق مازحا: «الستات في مصر هيعملولك تماثيل».