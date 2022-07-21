نوال الزغبي توجه رسالة إلى شيرين عبدالوهاب: «عيشي لنفسك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أزمة نفسية كبيرة فجرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، إذ بدأت حديثها بالاعتذار إلى جمهورها على زعمها العديد من الأكاذيب لتحسين صورة زوجها السابق حسام حبيب، وقررت الخروج عن صمتها، وروت كل ما حدث منها خلال علاقتهما.

وأكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها تعرضت إلى الكثير من الضغط والأذى النفسي الذي كاد أن ينهي حياتها، قائلة: «أنا محتاجة أتعالج من آثار علاقتي بالشخص ده»، فضلًا على استغلاله المادي لها، ولكنها قررت مصارحة جمهورها وقول الحقيقة «أنا كذبت علشان أطلع صورة حسام كويسة، ولكن ممكن يروح يتجوز من عيلة تانية لازم الناس تعرف حقيقته».

شيرين: حسام حبيب حالته المادية سيئة

وبدأت تسرد تفاصيل حياتها بعد انفصالهما، موضحة أنها تقطن في غرفتها لمدة 24 ساعة، وتمتنع عن الجلوس مع فتياتها، مضيفة: «حالته المادية كانت سيئة لأنه عاطل، ولكنها كانت ترغب دائمًا في الحفاظ على منزلها مثلما يصدر من جميع السيدات المصرية الأصيلة، وحاولت أحافظ على بيتي، لكن العكس هو اللي حصل كان عش فئران».

ولم تكتف برواية ما حدث من طليقها فقط، إذ قررت إفشاء ما يصدر من أهله تجاهها «أنا لو عملت أغنية ونجحت، أمه تقولي اشمعنى أنت»، بالإضافة إلى أنها تتكفل بمصاريف منزل أهله، حسبما ذكرت خلال حديثها.

رسالة نوال الزغبي لـ شيرين

تعاطف كبير لاقته الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن زملائها في الوسط الفني، كان من بينهن الفنانة نوال الزغبي التي حرصت على إهدائها أغنيتها الجديدة «حفلة»، وكان من بين كلماتها «فكي أوعي تبقي مرة قافلة.. واللي فات كأنه كله غفلة».

كما وجهت لها رسالة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «بقلا يا حبيبة قلبي.. يا تعيشي لحد يصونك، يا تعيشي لنفسك بس».