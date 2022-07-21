الامارات | بطولة طيار.. أنقذ الركاب من كارثة جوية ثم مات

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة طيار.. أنقذ الركاب من كارثة جوية ثم مات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض طيار إندونيسي لحالة صحية طارئة، بعد 15 دقيقة من إقلاعه بطائرة ركاب، اليوم الخميس، قبل أن يقاوم الأزمة ويعود للمطار بسلام لينقذ المئات من الركاب، من كارثة جوية، لكنه توفى بعد ذلك بساعات بعد نقله للمستشفى.

ووفقا لموقع "أيه بي سي"، تعرض طيار لحالة صحية طارئة، بعد 15 دقيقة من إقلاعه بالطائرة لكنه قاوم الأزمة وعاد للمطار بسلام.

وبعد هبوطه بالطائرة بسلام، تم نقل الطيار فورا للمستشفى حيث توفي لاحقا متأثرا بالأزمة الصحية التي لم يكشف عنها حتى الآن.

وحسب سكاي نيوز عربية كان الطيار الإندونيسي يحلق بطائرة شركة "سيتي لينك إندونيسيا" من نوع أير باص أيه 320، التي كانت تحمل 100 راكب، والتي انطلقت من مطار سورابايا الدولي في مقاطعة إيست جافا، متجهة إلى مدينة أوجونغ باندانغ.

ولعب الطيار دورا "بطوليا" حقيقيا، حيث تخطى الأزمة الطائرة، التي قد تكون جلطة دماغية أو سكتة قلبية، وعاد ليهبط بسلام، وينقذ أرواح 100 شخص، مجنبا بلاده كارثة حقيقية.

ويعتبر سجل الطيران في إندونيسيا هو أحد الأسوأ في آسيا، حيث سجلت إندونيسيا حوادث ركاب في الطائرات المدنية منذ عام 1945 أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.

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